‘Siempre Reinas’ sigue dando mucho de qué hablar, pues luego de que las compañeras de Lucía Méndez se presentaran en Pinky Promise sin ella, la diva de las telenovelas les presume que ella sí tiene trabajo.

El reality de Netflix ‘Siempre Reinas’ estuvo conformado por:

El lanzamiento de ‘Siempre Reinas’ estuvo acompañado de escándalos, pues Laura Zapata comenzó una ‘guerra de declaraciones’ con Lucía Méndez.

Recientemente Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel acudieron al programa Pinky Promise para hablar del reality, pero la gran ausente fue Lucía Méndez.

Luego de que las compañeras de Lucía Méndez se presentaran sin ella en Pinky Promise, los fans de la actriz se preguntaron la razón de su ausencia, pues su relación con Laura Zapata no es nada amistosa.

Para evitar rumores, Lucía Méndez compartió una publicación en Instagram y mencionó que no estuvo presente en el programa, porque ha tenido mucho trabajo.

“Querido público, quiero aclararles que me preguntan mucho, el por qué no estoy en las entrevistas con mis compañeras de “Siempre Reinas”, aclarando que no es una promoción manejada por Netflix”

Lucía Méndez