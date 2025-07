Lorena Herrera -de 58 años de edad- siente que las personas envidiosas la rodean y por eso aprendió a hacerse limpias.

En entrevista con medios, Lorena Herrera confesó que ella hace rituales para alejar las envidias y malas vibras.

La belleza de Lorena Herrera es envidiable y ella lo sabe, por lo que se hace limpias energéticas para eliminar las malas vibras.

“Hay malas vibras, malas energías y me hago mis limpias, yo me las hago en mi casa con incienso, yo conecto con la fuente divina que habita en mí y le pido a luz divina que existe en mí que me limpie”

Lorena Herrera