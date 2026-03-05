Lily Allen usa un “vestido de la venganza” con recibos de compras que su ex marido David Harbour hacía para otras mujeres durante su matrimonio.

David Harbour y Lily Allen se casaron en 2020 y cuatro años después anunciaron su separación por infidelidades del actor.

La cantante usó este vestido con tickets de compra mientras interpreta “4Chan Stan”, donde narra las infidelidades de David Harbour.

West End Girl es el nuevo disco de Lily Allen, donde sus canciones narran la historia de una relación que va en decadencia con el paso del tiempo y muchos aseguran que habla de su matrimonio.

Durante un concierto el Glasgow, Lily Allen llamó la atención por usar un vestido con los tickets de compras que su ex esposo habría hecho para otras mujeres.

just lily allen singing while wrapped in the receipts of things her husband bought for other women pic.twitter.com/lqf17VuuNH — fagonetta (@fagonetta) March 3, 2026

Esta canción habla de alguien que descubre una infidelidad gracias a los recibos de compras y de lugares lujosos a los que su pareja llevó a otras mujeres.

Lily Allen muestra en su vestido las compras de artículos muy costosos de lugares como Bergdorf Goodman y sitios de lujo a los que David Harbour llevó a otras mujeres durante su matrimonio.

Los fans de Lily Allen han mencionando que la cantante se está vengando de su ex esposo al estilo de Lady Di, usando un “vestido de la venganza” donde lo exhibe por infiel.

¿Qué dice la letra de “4Chan Stan”? La canción que interpreta Lily Allen con su vestido de tickets

Lily Allen narra en esta canción cómo descubrió que David Harbour compraba cosas para otras mujeres, pues encontró en su mesa de noche tickets de lugares a los que nunca habían ido juntos.

“Nunca he sido de Bergdorf, pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo. Le compraste un bolso, no fue barato. Yo estaba en Londres probablemente durmiendo” 4Chan Stan de Lily Allen

En esta canción, Lily Allen lanza un reclamo hacia David Harbour por salir con otras mujeres y no terminar la relación.