Lilly Allen es una cantante, compositora y conductora, quien se volvió viral por usar un vestido con los recibos de compra de su ex David Harbour.

La cantante y David Harbour estuvieron casados por cuatros años y en 2025 anunciaron su separación tras diversas infidelidades del actor.

En marzo de 2026, Lily Allen sorprendió a sus fans al usar un largo vestido verde donde aparecían las compras que su ex hizo para otras mujeres mientras estaban casados y mientras interpretaba “4Chan Stan”.

¿Quién es Lily Allen? Cantante y compositora

Lily Rose Beatrice Allen es una cantante y compositora inglesa, conocida por su relevancia en los géneros pop y synthpop.

El estilo de Lily Allen se destaca por usar sus música como catarsis y plasma sus vivencias como su reciente divorcio con David Harbour.

Lily Allen (Instagram/@lilyallen)

¿Qué edad tiene Lily Allen?

Lily Allen nació el 2 de mayo de 1985; actualmente tiene 40 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lily Allen?

Lily Allen no está casada; ha tenido dos matrimonios con:

Sam Cooper, de 48 años de edad

David Harbour, de 50 años de edad

Lily Allen y David Harbour. (@lilyallen)

¿Qué signo zodiacal es Lily Allen?

El signo zodiacal de Lily Allen es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Lily Allen?

Lily Allen tiene dos hijas:

Ethel Mary Cooper

Marnie Rose Cooper

¿Qué estudió Lily Allen?

Lily Allen abandonó la escuela a los 15 años para iniciar su carrera como cantante.

¿En qué ha trabajado Lily Allen?

Lily Allen debutó en la música en 2006 con su álbum Alright, Still, el cual tuvo gran aceptación por su canción “Smile”.

La cantante ha lanzado cinco discos:

It’s Not Me, It’s You

Sheezus

No Shame

West End Girl

Lily Allen también es conductora, compositora y empresaria, pues es dueña de la tienda de ropa Lucy in Disguise junto a su hermana Sarah Owen.