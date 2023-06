Likes de Héctor Sandarti lo exhiben y sus fans ya saben el tipo de videos le gustan y no lo pueden creer.

El nombre de Héctor Sandarti se convirtió en tendencia luego de que una cuenta expuso que un like mostraba la verdadera personalidad del conductor.

Seguidores de Héctor Sandarti de inmediato se sorprendieron al descubrir el tipo de videos que le gustan al conductor y que les da like en Twitter.

Hasta el momento Héctor Sandarti -de 54 años de edad- no se ha pronunciado sobre esta situación, sin embargo muchos se han quedado impactados con los gustos del conductor.

Héctor Sandarti es exhibido por los videos que le gustan en Twitter

Héctor Sandarti se ha convertido en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Gracias a su gran carisma ha participado en proyectos como:

Vida TV

Minuto para ganar VIP

Un nuevo Día

La casa de los famosos

A lo largo de su trayectoria, Héctor Sandarti ha mantenido una imagen muy familiar y suele cuidar lo que muestra en sus redes sociales.

Sin embargo, el nombre de Héctor Sandarti se convirtió en tendencia luego de que se exhibió el tipo de videos que le gustan.

La cuenta de Twitter ‘La comadrita’ exhibió que Héctor Sandarti había dado like a un peculiar video que mostraría el tipo de contenido que le gusta al conductor.

“No vayan a ver el último Like que dio @SANDARTI”, escribió ‘La comadrita’ en su cuenta de Twitter.

Al dirigirte a la cuenta de Twitter de Héctor Sandarti se puede ver que le dio like a un video explicito del usuario ‘Rubens El Titan’.

Se trata de un video muy explicito por lo que usuarios se sorprendieron al ver que Héctor Sandarti le había dado like.

‘Rubens El Titan’ suele compartir este tipo de videos explícitos, sin embargo lo que es sorprendente es que Héctor Sandarti le haya dado like.

Hasta el momento, Héctor Sandarti no se ha pronunciado sobre esta situación, pero es el único like extraño y no parece que su cuenta haya sido hackeada pues no hay otros indicios de actividad sospechosa.

Así reaccionaron los seguidores de Héctor Sandarti al descubrir el tipo de videos que le gustan

El nombre de Héctor Sandarti se convirtió en tendencia y muchos se mostraron sorprendidos al ver que le dio like a ‘Rubens El Titan’.

De inmediato algunos señalaron que a Héctor Sandarti se le olvido cambiar de cuenta cuando dio like. Mientras que otros trataron de justificar señalando que su cuenta pudo haber sido hackeada.

La mayoría de los seguidores se mostraron sorprendidos que le guste ‘Rubens El Titan’, pues suele compartir varios videos explícitos en su cuenta de Twitter.

“No manches!!! Jajaja andaba Hot el Sandarti!!! Luego va a decir que lo hackearon jajaja”, “Se le olvidó cambiar de cuenta JAJAJAJA”, “Ay Sandarti que travieso”, “ALM comadrita!! Alguien anda ganoso está noche!!”, “Quien me manda”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

