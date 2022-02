Héctor Sandarti y Paulina Segura: Renunció a tener hijos por amor a su esposa

El famoso conductor renunció a la posibilidad de convertirse en papá, pues Héctor Sandarti y Paulina Segura, pusieron desde la primera cita “las cartas sobre la mesa”.

Con ganas de salir a conocer Playa del Carmen, Héctor Sandarti conoció a Paulina Segura, pues era hermana de una amiga allegada al conductor.

Héctor Sandarti contó que desde la primera cita tuvieron un flechazo , y luego del beso una gran confesión por parte de Paulina Segura “no tengo matriz”.

Héctor Sandarti contó a Yordi Rosado para su canal de YouTube, las trabas y el golpe de suerte en su vida para llegar a donde hoy día, ser un famoso conductor.

Uno de los acontecimientos en los que Héctor Sandarti ahondó fue en su segundo matrimonio , junto a Paulina Segura.

Ya superado su divorcio con Claudia Morán, con quien se casó enamorado al salir de ‘Big Brother’, un golpe del destino hizo que Paulina Segura llegara a su vida.

Contó que fue a través de una campaña de sustentabilidad de la televisora en donde laboraba por lo que tuvo que viajar a Playa del Carmen.

Una amiga cercana al actor, le dijo que contactara a su hermana ‘Paulina’ y que fuera a comer a su restaurante, sin embargo, en ese momento no pudieron coincidir.

“Ella no estaba en el lugar, así que no nos conocimos, solo me dijo, no te preocupes tu cuenta está pagada, consume lo que quieras”.

Héctor Sandarti, conductor.