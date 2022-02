VIDEO: Héctor Sandarti cuenta cuándo fue secuestrado y liberado por no tener valor

Héctor Sandarti comparte lo que vivió cuando fue secuestrado en la Ciudad de México , en medio de pleno éxito de ‘Vidav TV’, programa que hacía junto Galilea Montijo.

El conductor guatemalteco Héctor Sandarti, habló sobre el secuestro que vivió y en el que fue liberado luego de que se dieron cuenta no tenía ni dinero, ni amistades.

Héctor Sandarti contó que Dalilah Polanco fue quien le salvó la vida, pues cuando los secuestradores le llamaron ella no les creyó y les colgó, después de eso lo soltaron, aseguró.

Héctor Santardi asistió a entrevista al canal de YouTube de Yordi Rosado, mismo en donde reveló detalles sobre el secuestro que vivió en la Ciudad de México.

Este hecho sucedió hace casi 22 años, cuando Héctor Sandarti estaba en pleno éxito por su conducción junto a Galilea Montijo en ‘Vida TV’

Contó que se encontraba saliendo de su coche hacia la papelería cuando lo secuestraron, él asegura que lo confundieron con alguien más.

“Me pone una pistola, yo soy muy cagado, yo como en las películas levanto las manos, me dice -pendejo baja las manos- y yo, pues es que así sale en las películas señor”.

De pasar a un secuestro exprés, dijo que se percató pasó a un “secuestro real” cuando lo llevaron a una casa que él cree era en Morelos, “hacía mucho calor”.

La forma de ser de Héctor Sandarti fue la que lo llevó a llevar una buena relación con su cuidador y secuestrado a quien nombró ‘Charly’.

“De las siete a las doce platicamos de todo, de la vida, la familia, de dios, una plática que me hubiera gustado tenerla aquí. Me dijo que sí se esquivaron conmigo, pues confirmó que si era guatemalteco y no tenía familia”.

Héctor Sandarti, conductor.