Leonardo García, el hijo de Andrés García, fue cuestionado sobre su supuesto alcoholismo como ‘apoyo’ para superar la muerte de su padre y esto casi lo lleva a explotar.

El 4 de abril del 2024 se cumplió un año de la muerte de Andrés García, por lo que Leonardo García decidió hacerle una misa, porque dice sentirse en paz con lo que hizo por su padre.

Sin embargo, la paz de Leonardo García -de 51 años de edad- casi se pierde cuando le cuestionaron sobre su alcoholismo, para enfrentar la muerte de su padre.

“¿Tú no tomas?”, fue la confrontativa forma en que el actor respondió y donde hasta tuvo que intervenir su novia para calmar la situación.

Leonardo García ofreció el 4 de abril una misa en Polanco, CDMX, para conmemorar la muerte de Andrés García, pero este reencuentro con la prensa solo terminó en preguntas incómodas.

A pesar de que el hijo menor de Andrés García pidió respeto a esas preguntas “fuera de lugar” al estar conmemorando la misa de su padre, un reportero le cuestionó sobre su supuesto alcoholismo.

Según lo mostrado en las cámaras de la reportera Berenice Ortiz, fue un reportero de Chisme No Like quien le pidió declarar sobre el rumor de alcoholismo que lo rodeaba.

Y es que se dice que Leonardo García comenzó a tener un consumo recurrente de alcohol tras la muerte de su padre, con se cree no terminó bien y ni se pudo despedir de él.

Ante ello, Leonardo García casi explota e incluso encaró al reportero cuestionándole “¿tú no tomas?”, señalando que beber una cerveza no es síntoma de alcoholismo.

Para evitar contratiempos, la novia de Leonardo García prefirió intervenir en la declaración, siendo esta la primera vez que habla frente a las cámaras.

“¿Me he refugiado? Bueno, pues, ¿qué tú no tomas cerveza? ¿tú tomas cerveza o no? Ah bueno, yo también”.

Leonardo García, actor.