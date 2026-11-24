Leonardo Aguilar anuncia su compromiso con Adriana Caballero y presumieron el anillo en una romántica historia en Instagram.

Tras varios meses de relación, Leonardo Aguilar le propuso matrimonio a Adriana Caballero, con quien confirmó su relación en abril pasado.

Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero

La feliz pareja compartió una historia en Instagram donde se les ve a los dos sonriendo, mientras Adriana Caballero muestra su mano con un anillo de compromiso.

Leonardo Aguilar y Adriana Caballero comenzaron a salir a inicios de 2026 y se especuló sobre su relación cuando fueron captados juntos en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal.

El cantante confirmó su relación con Adriana Caballero en abril, tras dedicarle un mensaje por su cumpleaños.

Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero (Instagram/@leonardoaguilaroficial)

Adriana Caballero es originaria de Villahermosa, Tabasco y es licenciada en imagen pública, además de cuenta con estudios en teatro musical.

Actualmente, Adriana Caballero trabaja como consultora de imagen y formó parte del certámen La Flor más bella de Tabasco.

El compromiso de Leonardo Aguilar causó sorpresa entre sus fans, ya que a inicios de noviembre había descartado comprometerse, así lo declaró en Ventaneando.

¿La familia Aguilar ya reaccionó al compromiso de Leonardo Aguilar? Esto pasó

El compromiso de Leonardo Aguilar generó diversas reacciones en redes sociales, pero la familia Aguilar no se había pronunciado por la noticia.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar no habían felicitado públicamente a Leonardo Aguilar tras anunciar su compromiso.

Lo mismo ocurrió con Christian Nodal, quien acaba de anunciar su retiro momentáneo de los escenarios en México.

Aneliz Aguilar tampoco felicitó a su hermano y solo compartió una historia de Instagram con la foto de su mascota.

El compromiso de Leonardo Aguilar llega tras el radical cambio en su carrera, ya que ha buscado separarse artísticamente de su familia y se le ha visto más cercano a la prensa.