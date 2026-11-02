Se identificó a Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, como la copiloto de la aeronave Learjet 60 que se desplomó en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Fueron los propios seres queridos de la joven aviadora; su madre, Camila, y su padrastro, Thiago Corteleti, quienes confirmaron la información a los medios de comunicación.

Por el momento, las autoridades no han revelado la lista oficial de las nueve víctimas que murieron en el accidente.

El avión salió el pasado 1 de noviembre del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas, y cayó cerca de las 12:50 p.m. en una zona residencial de Greenacres.

Identifican a Nathalia Gadelha, copiloto de la aeronave que se desplomó en Palm Beach (Agencia México)

Nathalia Gadelha, copiloto de la aeronave que se desplomó en Palm Beach, obtuvo su licencia de vuelo a los 17 años

Desde muy joven, Nathalia Gadelha desarrolló una pasión por la aviación.

En octubre de 2023, a los 17 años, obtuvo su licencia de piloto privado mientras cursaba el último año en West Boca Raton High School; todavía no tenía licencia de conducir.

Nathalia Gadelha, estadounidense con raíces brasileñas, empezó las clases de vuelo en 2020.

Su afición nació gracias a su padre, que comenzó a volar por hobby en 2018 y que también le enseñó la profesión.

El talento de Natalia Gadelha era reconocido y se vislumbraba un futuro prometedor. Tanto, que la academia de aviación del distrito escolar de Palm Beach County pagó parte de su formación .

Identifican a Nathalia Gadelha, copiloto de la aeronave que se desplomó en Palm Beach (Agencia México)

Posteriormente, ella se graduaría de American Flyers, escuela con sede en Addison, Texas, y sucursal en Pompano Beach, Florida.

Hacia 2023, la joven ya contaba con 88 horas de vuelo registradas cuando sacó su licencia privada.

De acuerdo con el testimonio la madre de Nathalia Gadelha, su hija tenía nueve meses trabajando como piloto comercial en una empresa con base en Fort Lauderdale.

En comunicación con CNN Brasil, Camila precisó que su Nathalia: “era copiloto y no podía tomar ninguna decisión”.

Igualmente, confesó al New York Post el orgullo que sentía por su hija, aunque destacó que presentía que un avión se la “llevaría”

Sabía que un avión se la iba a llevar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que vivía su sueño. Le encantaba la libertad. Era completamente diferente ver el mundo desde arriba. Camila, madre de Nathalia Gadelha

Por otra parte, su padrastro indicó que acumulaba más de 1,300 horas de vuelo.

Vía redes sociales, Nathalia compartía fotos y videos de sus vuelos.

En marzo de 2026 publicó una imagen en la cabina de una aeronave, emocionada: “Piloto en comando del Learjet 60! Toda la gloria a Dios! Amén!”.

También subió un video con su novio, Justin, y escribió sobre volar con dos pilotos menores de 21 años con varias certificaciones.

Identifican a Nathalia Gadelha, copiloto de la aeronave que se desplomó en Palm Beach (Agencia México)

Autoridades siguen investigando accidente de aeronave que se desplomó en Palm Beach

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA), siguen investigando el accidente de aeronave que se desplomó en Palm Beach, Florida.

Se indaga si el hielo y la turbulencia contribuyeron a la caída.

En los audios de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo, una voz femenina reportó hielo y turbulencia moderada, declaró emergencia y dijo que el avión perdía altitud a gran velocidad.

En las grabaciones revisadas por medios, se escucharon frases como:

“Mayday, mayday, estamos descendiendo 10 mil pies (3,048 metros) por minuto”

“Estamos en condición de overspeed, descendiendo 20 mil pies (6,096 metros) por minuto”

“Vamos a chocar contra el suelo”

“Mira afuera, Jack, mira afuera, estamos sin tiempo”.

Según los medios, Nathalia Gadelha habría escrito a su novio 10 minutos antes del accidente: “Tengo turbulencia, tengo hielo”.