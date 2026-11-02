Ron DeSantis, gobernador de Florida, y el condado de Palm Beach, confirmaron la evacuación de 600 personas y la instalación de refugios tras el desplome de una aeronave resgistrado el medio día de este 1 de noviembre.

El desplome de la aeronave Learjet 60 el mediodía de este 1 de noviembre generó daños “significativos” a la infraestructura en torno al accidente.

La aeronave cayó en la entrada de un parque de casas rodantes, a un costado de la carretera Military Trail, donde se generaron diversos daños.

Ron DeSantis reporta un “cráter” tras desplome de aeronave

De acuerdo con Ron DeSantis, gobernador de Florida, en Estados Unidos, el avión cayó a tal velocidad que generó un “cráter” como si fuera un misil”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, fue una de las primeras autoridades en pronunciarse y calificó el accidente como una “horrible tragedia”.

Las evaluaciones de la infraestructura siguen en curso y ello implica el cierre de caminos, como la carretera Military Trail, por lo que se esperan reportes posteriores, probablemnte durante 30 días más

Aeronave habría enfrentado tormenta antes de caer en Palm Beach

Las investigaciones preliminares señalan que la aeronave había entrado en el núcleo de una tormenta eléctrica antes de estrellarse.

El análisis del radar meteorológico indica que la aeronave había ingresado al núcleo de una tormenta en la zona de Wellington, también perteneciente al condado de Palm Beach.

No se reporta que personas en tierra hayan muerto, únicamente los nueve ocupantes que iban en el avión que había salido de Texas con rumbo a Las Bahamas.