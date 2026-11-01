Una aeronave se estrelló cerca del área residencial de Cresthaven, un vecindario en Palm Beach, Florida, en los Estados Unidos.

El accidente aéreo ocurrió a las 12:50 horas de este domingo 1 de noviembre y no se reportan sobrevivientes, de acuerdo con información oficial.

La aeronave estrellada se trata de un Learjet 60 que había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a Las Bahamas.

Mueren 9 personas en accidente aéreo en Palm Beach

Se sabe que nueve personas iban a bordo del Learjet 60 y que todas murieron, confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El funcionario dijo que la Agencia Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos estarán al pendiente del caso.

Cabe destacar que la causa del accidente sigue sin conocerse; las autoridades continúan con las investigaciones.

Video capta aeronave cayendo a gran velocidad en Palm Beach

Videos de un automóvil en movimiento grabaron el momento de la caída del Learjet 60 junto a una vialidad.

La aeronave cayó de manera rápida y emitió una gran columna de fuego y humo al momento del impacto.

De acuerdo con datos de monitoreo de aeronaves, la velocidad que alcanzó en la caída había rondado los 32 mil pies por minuto, equivalentes a unos 585 kilómetros por hora.