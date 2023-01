Ninel Conde tuvo una sorpresiva aparición con un perro pintado como Pikachu y la suya, Bella, teñida de fiusha, y aunque se esté llevando críticas por eso, Niurka la ayudó (o eso trató).

De todo le buscan a Ninel Conde fue lo que Niurka dijo, aunque en lenguaje de mami Niu fue “le está yendo de la mierda, no la van a criticar por todo lo que haga”

Y si Niurka -de 55 años de edad- la ayudó o no, eso solo Ninel Conde lo sabrá, mientras tanto, te contamos qué fue todo lo que la vedette dijo sobre el perro pintado de su colega.

Niurka (Instagram/Niurka.oficial)

Niurka trata de defender a Ninel Conde por su perro Pikachu y sale peor

Niurka fue cuestionada sobre la nueva moda que Ninel Conde -de 46 años de edad- trae, al llevar teñirle el pelo a los perros, pero ¿de Pikachu?

Hace unos días, Ninel Conde apareció en su Instagram con Pikachu y Bella, dos perritos que estaban teñidos de su pelo, lo que llevó a que la criticaran.

Ninel Conde con dos perros con pelo teñido. (@princessbellaconde / Tomada de video)

Ante ello, Niurka fue cuestionada al respecto de esto que se considera maltrato animal según PETA.

La vedette -sin duda- quiso defender a Ninel Conde diciendo que es su perro y si este no estaba llorando entonces no estaba mal; sin embargo, terminó por regarla y hundirla más, así lo mostraron en Chisme No Like.

Niurka terminó diciendo que es demasiado por lo que se critica a Ninel Conde, “están viendo que a la señora le está yendo de la mierda, no la van a criticar por todo lo que haga”.

“Pero ¿con tinte pa perrito? ¿El perrito está llorando? Yo no creo que lo hayan lastimado, no exageren, tampoco hagan leña del árbol caído no sean culeros, si a la señora le está yendo de la mierda no la van a criticar por todo lo que haga, tampoco sean exagerados”. Niurka, vedette.

El perro pintado de Pikachu no es de Ninel Conde, pero ella también le pintó el pelo a su cachorra

Todo mal con Ninel Conde y ni Niurka pudo ayudarle, pues no solo le pintó el pelo a su cachorra, sino que es un perro comprado y ya busca con quién cruzarla.

Aunque se dijo que Ninel Conde había pintado a su perro como Pikachu, la realidad es que ese perro no es suyo, ese Pomerania es el ‘novio’ de su cachorra Bella.

Sin embargo, la cantante no se libra de todo, pues aunque no fue de Pikachu, Ninel Conde sí le pintó parte de su pelaje de rosa y hasta le puso un brillito en la frente.

Bella, la cachorra de Ninel Conde. (@princessbellaconde)

Por las redes sociales que la cantante tiene para su perra Bella, se sabe que la compró en octubre de 2021 en worldfamouspuppies.com , una tienda que vende cachorros de raza.

Incluso, ahora se le vio a Ninel Conde paseándose con Bella y Pikachu, para que se conocieran, pues dice que tiene interés en saber qué tan bien se pueden llevar porque quiere cruzarlos.