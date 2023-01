“Enséñamelo”, pide Niurka tras enterarse del video prohibido de Babo de Cartel de Santa en donde presume sus ‘perlas’.

Babo -rapero de 46 años de edad- se encuentra en medio de la polémica luego del lanzamiento del video sin censura de “Piensa en Mí” y es que presumió las ‘perlas’ que tiene en su pene.

En entrevista con varios medios de comunicación, Niurka de 55 años de edad fue cuestionada sobre el video prohibido de Babo de Cartel de Santa que compartió en su OnlyFans.

Fiel a su estilo, Niurka pidió que le enseñaran el video pues no lo había visto y pidió a las personas no hacerse de la boca chiquita.

Babo, líder de Cartel de Santa. (Onlyfans/babocartel / Captura de pantalla)

Niurka pide que le enseñen el video prohibido de Babo de Cartel de Santa

Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, sorprendió a sus seguidores al lanzar en su cuenta de OnlyFans el video sin censura de “Piensa en Mí”.

El video prohibido de Babo de Cartel de Santa causó gran controversia y es que el cantante mostró como lucen las ‘perlas’ que se implantó en el pene.

Tras la polémica generada con el video prohibido de Babo de Cartel de Santa, Niurka fue cuestionada sobre esta situación.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Niurka se mostró sorprendida y pidió que se lo enseñarán ya que no lo había visto.

“Enséñamelo, me parece extraordinario que las personas se expresen” Niurka

Niurka pide que dejen de criticar a Babo por su video prohibido

Ante la insistencia de los reporteros por el video prohibido de Babo de Cartel de Santa, Niurka pidió que le dieran contexto pues no sabía por qué había generado tanta polémica.

Niurka destacó que las redes sociales son un foro muy diferente en donde las personas pueden expresarse como quieran.

“Hoy las redes sociales son un foro abierto (…) estamos en otra época, nos abrieron un foro totalmente diferente a lo que era antes” Niurka

En su conversación, Niurka pidió que ya no se critique a Babo pues si no les gusta ese contenido no consumirlo pues hay contenido para todos los gustos.

“Está bien todo lo que propongas, señores, no hay que criticar, lo que te guste disfrútalo, y lo que no next. Es libertad de expresión, proyección y creación” Niurka

Niurka puntualizó que desde hace varios años se han tenido prácticas sexuales similares, pero ahora las personas hacen como si no fuera así.

“No nos hagamos los de la boca chiquita, que esa apertura, libertad, esa naturaleza humana y natural, loa hemos tenido siempre y están proyectadas en las películas que nos ponen. Cuando no lo ven se vuelven más promiscuos y hay público para todo y se tiene que respetar, con la pena. Eso ha existido siempre, no se hagan los locos” Niurka