Laura Zapata salió en defensa de Verónica Castro, insultando muy feo a Gustavo Adolfo Infante por dar validez a las falsas acusaciones de acoso sexual contra menores de edad que se lanzaron contra la primera actriz días atrás.

Los señalamientos han sido desmentidos por tres de las cuatro presuntas víctimas, ante lo cual Verónica Castro ha exigido a Gustavo Adolfo Infante y al comunicador Jorge Carbajal que le ofrezcan disculpas públicas por la difamación.

La situación ha provocado que varios famosos hayan salido a expresar su apoyo a Verónica Castro. Una de ellas es la actriz Laura Zapata, quien usó las redes sociales para manifestarse sobree el asunto.

Desde hace ya un tiempo, Laura Zapata y Gustavo Adolfo Infante están peleados a muerte. Tal es así que el periodista aprovechó el lanzamiento del reality ‘Siempre Reinas’, que protagoniza la hermana de Thalía, para descalificar su inclusión al considerar que no es una diva como sus compañeras.

Ahora, Laura Zapata parece haber encontrado el pretexto perfecto para contraatacar, pues decidió usar su cuenta de Twitter para defender a Verónica Castro de Gustavo Adolfo Infante.

Así, el jueves 6 de octubre Laura Zapata publicó un tuit para mostrarse incrédula ante la posibilidad de que Gustavo Adolfo Infante reconozca sus errores respecto a Verónica Castro y le ofrezca una disculpa, como lo ha exigido la protagonista de ‘Rosa ‘Salvaje’:

Algunos internautas agradecieron a Laura Zapata por defender a Verónica Castro y exhibir el poco profesionalismo de Gustavo Adolfo Infante.

“Es una verdadera pena que no tenga respeto por la gran @vrocastroficial y que fácil manchan el honor de alguien con una gran trayectoria y como si con unas disculpas se borrará la ofensa. No le importa el daño que causa. Lo mejor es no darle importancia”

“Con Verónica?? Ya no sabe ni qué decir para llamar la atención. No le bastó lo q sucedió con sus compañeras de @ImagenTVMex? Me encantaría conocer sólo a 5 personas q admiren a este ser. Yo creo no llega ni a una”

@criscasru