Gustavo Adolfo Infante se echó otro enemigo más al bolsillo, se trata de Verónica Castro, esto debido a que el periodista dio crédito a información de Jorge Carbajal.

Jorge Carbajal, un periodista de Productora 69, informó de un chat de Verónica Castro con menores de edad, mismo que tenía conversaciones inapropiadas.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante, quien dijo que no conocía la credibilidad de Jorge Carbajal, apuntó a que no creía que este fuera a hablar sin información certera.

Pero hoy -6 de octubre-, en Sale el Sol, cambió drásticamente de opinión y hasta acusó a Jorge Carbajal de tener “mente retorcida”.

Desde días anteriores, Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad, había estado difundiendo la información de Jorge Carbajal y Felipe Cruz sobre Verónica Castro.

Ambos periodistas de En Shock, aseguran que Verónica Castro de 69 años de edad, sostenía conversaciones inapropiadas con menores de edad.

Gustavo Adolfo Infante pese a que dijo que no conocía la credibilidad de los periodistas, dio pie a creer lo de Verónica Castro, bajo este argumento.

Sin embargo, ante la exigencia de la conductora a recibir disculpas de Gustavo Adolfo Infante, este aseguró que nunca aprobó lo que hacían contra ella.

En Sale el Sol, el periodista se tomó un momento para recapitular lo que estaba pasando con la conductora mexicana, echándose para atrás en sus declaraciones anteriores.

“Me queda muy claro que en ocasiones hablo de más, que tengo el hocico muy grande y digo cosas quizá fuera de lugar, en esta ocasión no tengo porqué tomar una culpa, una responsabilidad que no me corresponde”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.