Laura Zapata y Lucía Méndez se agarraron del chongo durante el estreno de Siempre Reinas, el reality de estreno en Netflix que reúne a cuatro divas de la televisión mexicana:

Y es que Laura Zapata, de 66 años de edad, inició el pleito en el marco del estreno de Siempre Reinas encargándose de comunicar al programa ‘Chisme No Like’ que Lucía Méndez no es su amiga , lo que esta después confirmó.

“Definitivamente no es mi amiga, es conocida, nos saludamos, trabajamos, nos agarramos cuando no estamos de acuerdo pero definitivamente no es mi amiga ni me interesa que sea mi amiga”

Lucía Méndez.