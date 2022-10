Lorena Herrera defiende a Verónica Castro y no baja a Jorge Carbajal de “ser asqueroso” e incluso lo retó para que demostrará todo lo que ha dicho sobre ella.

Verónica Castro de 69 años de edad se encuentra en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que presuntamente sostenía conversaciones indebidas con menores de edad.

En medio de las especulaciones Lorena Herrera de 55 años de edad le mostró su apoyo a Verónica Castro y recordó que en el pasado estuvo a punto de demandar a Jorge Carbajal luego de que aseguró que ella en realidad era hombre.

En el programa de Youtube ‘En Shock’, los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz revelaron que habían tenido acceso a diversos materiales, en los cuales se podía ver a Verónica Castro manteniendo conversaciones inapropiadas con un grupo de fans menores de edad.

Luego de la controversia que se generó, Verónica Castro desmintió las acusaciones y señaló que lo único que se buscaba era destruida.

En medio de las críticas que recibió, Verónica Castro anunció que había cancelado su cuenta de Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante le ofrecieran disculpas públicas por lo que habían dicho sobre ella.

Lorena Herrera fue una de las celebridades que salió en defensa de Verónica Castro y aseguró que Jorge Carbajal solo busca demeritar el trabajo de una persona con rumores.

En entrevista con el programa ‘De primera mano’, Lorena Herrera señaló que se encontraba indignada ya que cuando se habla algo así de una estrella como lo es Verónica Castro es necesario presentar pruebas.

“Hoy lo leí y me tiene muy indignada, muy molesta que vivamos este tipo de tiempos, que le digan a esta persona que… ¿cómo se llama este tipo?... Jorge Carbajal, que digan que es un periodista de verdad, eso no es un periodista, un periodista es una persona que dice la verdad, y que cuando se atreve a decir algo tan terrible, que demerita la imagen tremendamente de una artista maravillosa que la gente ama como Verónica Castro, es que muestre las pruebas”

Lorena Herrera tachó de asquerosa a Jorge Carbajal y aseguró que todo en esta vida se paga.

Durante su conversación, Lorena Herrera recordó que estuvo a punto de demandar a Jorge Carbajal y Facundo por difundir el rumor de que en realidad era hombre.

Lorena Herrera cuestionó sobre cómo era posible que Jorge Carbajal siga vigente cuando solo se dedica solo a esparcir rumores sobre las celebridades sin mostrar ninguna prueba.

“Y este estúpido, perdón, pero es que sí estoy muy molesta, nada más de escuchar su nombre no lo soporto, y al ver hoy lo que dijo de Verónica Castro pues me encendí peor, o sea, ya cualquier pelagatos va y habla pestes de una figura que tiene 50 o 60 años en el medio artístico como la señora Verónica Castro”

Supuestamente Jorge Carbajal había investigado y no había encontrado el acta de nacimiento de la actriz por lo que había señalado que tenía las pruebas de que se cambió de sexo, pero Lorena Herrera recordó que nunca las presentó.

“Ese tipejo de quinta igualmente dijo en programa de YouTube de mí, dijo que había ido a Mazatlán para buscar el acta de nacimiento de Maritza Lorena, no sé qué, para empezar ni siquiera sabe mi nombre el imbécil, y dijo que no había ninguna acta de nacimiento, y que él sabía porque él conocía a los familiares, que me había cambiado de sexo cuando era yo joven, muy jovencita, y que él tenía las pruebas”

Lorena Herrera