Laura Zapata agradece a su madre que la haya dejado con abuela porque su padrastro no la quería

Laura Zapata es una de las actrices más conocidas de las telenovelas por sus incofundibles papeles como villana. Durante una entrevista con Yordi Rosado, Zapata recordó cuando su madre la dejó para casarse de nuevo y dice que le agradece.

Yolanda Miranda Mangue se casó por primera vez con Guillermo Zapata Pérez de Utrera , como fruto de este matrimonio nació Laura Guadalupe Zapata Miranda.

Sin embargo, desde muy pequeña los padres de Laura Zapata se divorciaron y se fue a vivir con su abuela Eva Mange.

Cuando Laura Zapata tenía 3 años, su madre se volvió a casar con Ernesto Sodi, pero él no quería que Laura viviera con ellos.

Narra que ella convivía con su padre todos los domingos, pero nunca le afectó que su madre la dejara con su abuela y rehiciera su vida.

“Se casa mi mamá y mi padrastro no me quería, decía: ‘esa niña no la quiero’ y bendición del cielo que no me quiso”.

Laura Zapata