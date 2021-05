Laura Zapata alarmó a sus seguidores al compartir dos videos en los que reveló que ha pasado momentos muy complicados en su vida.

Tras ausentarse de TikTok, la actriz retomó su cuenta y aseguró que no ha tenido ganas de realizar más videos debido a lo que ha pasado con su abuela Eva Mange.

A través de sus redes sociales Laura Zapata compartió un video en el que reveló que hace cuatro meses empezó su pesadilla cuando descubrió que la salud de su abuela se había afectado gravemente.

La actriz destacó que tras ver los problemas con el asilo, decidió ausentarse de su cuenta de TikTok, ya que no tenía ganas de realizar ningún contenido.

“Tengo aproximadamente cuatro meses de no hacer ningún TikTok, se me habían quitado las ganas, no sabía qué decir, sobre qué hablar. El último TikTok que hice fue el 10 de enero, que iba feliz de la vida que iba a visitar a mi abuela al asilo del terror a pasar con ella su cumpleaños 103 el 18 de enero”

Laura Zapata