Laura Zapata denuncia a falso sacerdote que le dio los Santos Óleos a su abuela

Insistentemente mintiendo que era ahijado y conocido del padre @PadreJosedejesu y con esto creí en él, dándole mi confianza (nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado) El me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres me gusto ser su amiga. Así hasta..

— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021