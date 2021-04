Laura Zapata confirma que su abuela ya se encuentra en su casa

En Instagram, Laura Zapata reveló que su abuela Eva Mange ya fue dada de alta del hospital y seguirá con los cuidados desde su casa.

Luego de pasar siete días en el hospital, Laura Zapata confirmó que su abuela ya se encuentra en si casa donde seguirá con su tratamiento.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una emotiva imagen a lado de Doña Eva Mange y destacó que su estado de salud es muy favorable.

Laura Zapata: “Creí que no regresaría”

El 21 de abril a través de sus redes sociales, Laura Zapata informó que su abuelita de 103 años había ingresado al hospital.

Luego de que surgiera una alerta por el estado de salud de Doña Eva Mange, la actriz destacó que había sido hospitalizada por una baja de sodio que puede ser peligroso por su edad.

Tras la preocupación que han mostrado sus seguidores, Laura Zapata compartió una imagen con su abuela.

En su publicación reveló que su abuelita ya había salido del hospital y ya se encontraba en casa.

“Bendito sea Dios ya en casita!!! Con mi adorada abuelita ¡VIVA!, creí que no regresaría. Aplaudo su aferrarse a la vida y la apoyo!!! Gracias por sus oraciones y muestras de cariño. Sigamos orando” Laura Zapata

El programa ‘Venga la Alegría’ compartió las imágenes de la llegada de Eva Mange a la casa de Laura Zapata.

Laura Zapata: "Gracias a Dios también cuento con el apoyo de Thalía”

El matutino también compartió una entrevista con la actriz en donde habló sobre el estado de salud de su abuelita.

“Ya sabíamos desde que ingreso al hospital que era una baja de sodio, pero no se puede subir rápidamente porque puedes causar problemas en todas las cuestiones neuronales” Laura Zapata

En el video Laura Zapata confesó que pensó muchas cosas e incluso en algún momento creyó que ya no regresaría Doña Eva Mange.

“Yo me sentí muy agotada, aluciné muchísimas cosas. Cuando íbamos saliendo de aquí dije yo no sé si me abuela va a regresar, espero que no la esté sacando para nunca más volver, fue muy doloroso” Laura Zapata

La actriz destacó que si ha pedido oraciones por su abuelita es porque hace milagros.

En el video destacó que aunque Thalía se encuentre lejos siempre ha estado presente para apoyar en lo que se pueda necesitar.