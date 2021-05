Laura Zapata niega que Thalía la mantenga

Laura Zapata deja claro que nadie la mantiene puesto que toda su vida ha trabajado.

Desde hace mucho tiempo se ha rumorado que Thalía es quien mantiene a su abuela Eva Mange así como da dinero a su hermana Laura Zapata, ¿es verdad?

La propia Laura lo aclaró frente al micrófono del programa Hoy, donde aseguró que a lo largo de su vida nadie la ha mantenido .

"Ni cuando estuve casada me mantuvieron, ni me dieron" , respondió la villana de telenovelas cuando le preguntaron si Thalía le ayuda económicamente.

"Afortunadamente soy una mujer que toda la vida he trabajado" , agregó y aseguró que desde su primer trabajo, como entrenadora de educación física, ha ahorrado.

Asimismo, Laura aclaró que es una mujer prevenida y ordenada en sus finanzas por lo que no atraviesa por una crisis económica como se rumora.

El último trabajo de Laura Zapata fue en marzo

Además Laura Zapata aclaró que no está trabajando porque seguramente productores dan por hecho que sus asuntos privados la tienen muy ocupada.

"Ahora me necesita ella (su abuela Eva) y yo encantada de la vida. Con la pandemia es muy difícil estar en un foro, tampoco he sido llamada. Yo creo que me ven y piensan que estoy comprometida en mis asuntos personales" Laura Zapata. Actriz de telenovelas

El último trabajo de Zapata fue en marzo por lo que, a poco de iniciar la pandemia por Covid-19, se concentró en el cuidado de su abuela Eva Mange.

Su nombre acaparó titulares al denunciar los maltratos que sufría doña Eva en el asilo donde se encontraba, heridas que aún no sanan.

A la par que sigue rodeándose de escándalos, Laura ya piensa en regresar a la pantalla y lo hará por la puerta grande a finales de este 2021.

La actriz viajará a Perú a finales de año para filmar la tercera parte de la película "Lo peor de mis bodas".