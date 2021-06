Laura Flores revela por qué dejó el programa Hoy

Laura Flores es una reconocida actriz y cantante, pero también se desarrolló como conductora en el programa Hoy en varias etapas.

En entrevista con Adela Micha , Laura Flores habló sobre su trayectoria artística incluida su salida del programa Hoy y la relación que mantiene con Alfredo Adame.

Laura Flores y Arturo Peniche en el programa Hoy (@programahoy / Instagram )

¿Por qué Laura Flores abandonó Hoy?

Laura Flores estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), posteriormente participó en algunas telenovelas generando gran popularidad en el público.

Su carisma hizo que fuera considerada para ser una de las conductoras del programa Hoy en dos etapas, la primera fue del 2001 al 2003 y regresó en el 2008.

Pese a que tuvo un gran recibimiento la famosa dejó el programa generando varios rumores sobre su salida, incluida una mala relación con sus compañeros.

En entrevista con Adela Micha, Laura Flores habló sobre los motivos por los que dejó el programa Hoy.

En el video Laura Flores puntualizó que su salida no se debió a que tuvo problemas con sus compañeros, sino que simplemente se le presentó una mejor oportunidad.

“Yo estuve un montón de años (en el programa ‘Hoy’) estuve en varias temporadas, yo creo que en seis años, una cosa así. Sí, lo que pasa es que me fui a hacer novela y entonces Carlos Moreno me dijo ‘el programa o yo’, me hizo decidir y me fui por la novela” Laura Flores

Sobre su salida de Televisa, Laura Flores reconoció que fue por dinero, ya que en Telemundo le ofrecieron un mejor contrato que no pudo rechazar.

“No tanto, o sea sí fue corrida, pero no tanto. Lo que pasa es que me estaban poniendo enfrente un contrato para renovar, pero el contrato de Telemundo tenía un cerito más, entonces pues en Telemundo. Les dije, yo sí hablé, les dije ‘mira lo que me están ofreciendo, no es cuento mío’ y entonces por eso me voy” Laura Flores

Laura Flores confesó que tras su pasó por Telemundo le costó trabajo regresar a Televisa.

“Creo que cuando acabo mi contrato con Telemundo no fue fácil. A pesar de que ya se acabaron las exclusividades que yo nunca fui de esas privilegiadas” Laura Flores

En ese sentido Laura Flores le agradeció a Juan Osorio , ya que le volvió a ofrecer trabajo en una telenovela.

“Cuando regreso a Televisa se la debo a Juan Osorio, porque estaba con el mito de si estaba yo vetada o no, pero gracias a Dios me dice ‘aquí no hay vetos’ si no hay contratos no hay exclusividades” Laura Flores

Laura Flores revela que mantiene una gran relación con Alfredo Adame

Durante su entrevista Adela Micha cuestionó a Laura Flores sobre su relación con Alfredo Adame. De inmediato la actriz destacó que no tiene ningún problema con él.

Laura Flores señaló que no solo trabajó con Alfredo Adame en el programa Hoy, por lo que mantienen una gran relación.