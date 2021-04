Tras las críticas que ha recibido por mostrar su marcado abdomen, Laura Flores le contestó a sus haters con un divertido video de TikTok.

Laura Flores se ha convertido en una de las actrices más populares de la televisión mexicana. A sus 57 años la famosa ha mostrado que sigue manteniendo una gran figura.

Sin embargo, la artista ha recibido un sinfín de críticas por mostrar su marcado abdomen en una foto en la que se lució en bikini. A través de una canción les respondió a sus haters.

Laura Flores: “Solo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá"

A través de TikTok Laura Flores le contestó a todas las personas que la han criticado e incluso han señalado que se ha sometido a varias cirugías para poder tener esa figura.

En su video la actriz señaló que los que quieran tener un marcado abdomen deben de cuidar su alimentación.

“Ya deja mis 'cuadritos' por la paz, te pasas criticando nada más, solo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá" Laura Flores

En su clip Laura Flores se mostró con un top mostrando su marcado abdomen. En los comentarios un usuario la cuestionó sobre si se había operado.

De manera abierta la actriz confesó que en 2007 se realizó la lipectomia pero también el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios le han ayudado a mantenerse en forma.

Tras su publicación, Laura Flores recibió el apoyo de sus seguidores, aunque también le señalaron que la cirugía le ayudó mucho.

Laura Flores @laurafloresmx

Aunque publicó el video en su cuenta de TikTok, ya no se encuentra disponible. Aunque se difundió en otras plataformas y ya se ha difundido a través de la web.

A pesar de que Laura Flores acepta su cuerpo, hace unos días reveló que se arrepiente de posar desnuda para la revista Playboy hace dos décadas. Ya que trajo fuertes consecuencias para su hija mayor, María del Cielo.