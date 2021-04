Laura Flores sorprende a fans con espectacular y definido abdomen

A la actriz Laura Flores, de 57 años de edad, le llueven los halagos tras enseñar los cuadritos de su abdomen.

La actriz Laura Flores, de 57 años de edad, acaba de dejar a sus fans boquiabiertos, incluso a nosotros, debido a que posee un abdomen marcado, más que el de Belinda…

Así es, Laura Flores presumió a través de su cuenta de Instagram, su definido abdomen. Desde la playa compartió una foto de sí misma disfrutando del sol y del mar. En aquel momento no traía blusa sino un simple top de bikini que dejó al descubierto su “lavadero”. Aunque algunos están dando por hecho que no es natural sino resultado de un tratamiento estético, lo cierto es que una lluvia de halagos no tardó en caerle a la mexicana.

“Bellísima”, “Guapa”, “De lavadero..¡Wow!”, “Te admiro por tu dedicación, me inspiras a seguir haciendo ejercicio a mis 57 años”, “Miro cuadritos y yo pollitos”, “Tienes más colchones que el paquetito de Bimbo”, “Wow, qué abdominales”, “Súper cuerpazo”, “Pero Laura…”, “No macayu… yo quisiera lavar mis garritas en ese lavadero”, “Wow, casi igual a la chica de Matrix”, “Chulada de mujer, con porte y elegancia”, son algunas de las reacciones.

Laura Flores se arrepiente de haber posado para Playboy

Por otra parte, por su espectacular anatomía, la revista Playboy invitó a Laura Flores a posar desnuda, oferta que aceptó dos décadas atrás, cuando estaba segura que su decisión no afectaría a nadie ya que no pensaba tener ni esposo y mucho menos hijos.

Sin embargo, dado que el destino no está escrito, Laura se casó y tuvo familia. María del Cielo, su hija mayor, fue la más afectada por sus fotos de Playboy y es que en el 2010 fue víctima de acoso escolar pues sus compañeros le hacían comentarios ofensivos referentes a las fotos de la actriz de telenovelas, quien se arrepintió de su sesión hasta ese momento.