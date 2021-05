Laura Flores ha sido sincera con sus hijos sobre la adopción; ahora les ayuda a encontrar a sus padres biológicos

Laura Flores está comprometida con responder una de las preguntas más importantes que le han hecho sus hijos adoptivos: ¿ dónde están sus padres biológicos ?

Entre los años 2008 y 2009, la actriz adoptó a Alejandro y Ana Sofía. Ahora que son adolescentes, se han cuestionado algunos aspectos sobre sus progenitores.

Ante las dudas y como una “gran muestra de amor” Laura Flores decidió ayudar a sus hijos a encontrar a sus padres biológicos y, así, “darles tranquilidad”.

Laura Flores es sincera con sus hijos acerca de la adopción

En entrevista para el programa Hoy, Laura Flores aseguró que, desde un inicio, siempre fue sincera con sus hijos acerca de la adopción .

Como era de esperarse, el crecimiento de Alejandro y Ana Sofía trajo consigo una serie de preguntas acerca de su origen.

Para Laura Flores es importante darles respuesta a sus hijos adoptivos, así que se ha dado a la tarea de buscar a los padres biológicos.

“Hoy mis hijos, que los amo y los adoro, me preguntan en dónde están sus padres biológicos, y es una respuesta que yo no les puedo dar.” Laura Flores

Pese a los esfuerzos de búsqueda de la actriz, encontrar a los padres biológicos de sus hijos no ha sido una tarea fácil .

Y es que, de acuerdo con los lineamientos legales del DIF, no hay acceso a ese tipo de información.

“Yo les digo la verdad y les digo lo que se puede y no se puede lograr (…). O sea, yo no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y mira que ya lo intentamos.” Laura Flores

Laura Flores desea que sus hijos adoptivos encuentren a sus padres biológicos

En aras de dar tranquilidad a sus hijos, Laura Flores inició con una exhaustiva búsqueda de los progenitores.

Según dijo la famosa, aunque ella sí desea que exista un reencuentro , no le gusta promover sentimientos de dudas en sus hijos adoptivos.

"Me gustaría que sucediera cuando tenga que suceder. No es algo que me interese promover, pero es algo que si un día se logra sería maravilloso, porque le daría mucha paz a mis hijos." Laura Flores