Laura Flores cae dos veces en el mismo lugar; se lastima una mano

La nueva pato-aventura de Laura Flores está tan divertida que ni ella pudo contener la risa cuando la contó a sus miles de seguidores de Instagram.

A través de un video, la actriz de telenovelas relató cómo fue que se cayó de su bicicleta afuera de su casa dos veces el mismo día...

Resulta que Laura Flores, de 57 años de edad, compró una compleja bicicleta a fin de retomar el ejercicio; sin embargo, al no estar familiarizada con el vehículo y su nuevo calzado terminó en el suelo.

El primer accidente ocurrió afuera de su casa, cayó de la bicicleta frente a 20 trabajadores que se encargan de remodelar el techo de su vecino.

“Me fui de boca con todo el trasero apuntando a los trabajadores y dije: mejor no volteo porque se han de estar muriendo de la risa”, narró para posteriormente soltar una carcajada.

Sufre segunda caída en el mismo lugar

Una hora después, sin poder contener la risa, Laura Flores contó cómo fue que sufrió la segunda caída; sí, de su bicicleta y en el mismo lugar.

“Me caí al salir de mi casa y me caigo al regresar a mi casa después de que estuve una hora sin que me pasara nada”, dijo la actriz entre risas.

Y es que los trabajadores de sus vecinos dejaron su camioneta atravesada en la entrada de la casa de Laura Flores, quien creyó que podía darle la vuelta sin problemas.

“Estoy enojada y lo que sigue, no pasó a mayores”, explicó mientras mostraba los raspones que le quedaron en la mano que utilizó para amortiguar su caída.

“Hay que reírse de sus propias pendejadas”, dijo para posteriormente asegurar que quiere de regreso su bicicleta estándar.

“No creo poder ser una pro de la bicicleta”, finalizó Laura Flores sin poder contener su contagiosa risa.