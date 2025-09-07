Laura Bozzo es la nueva integrante de El Internado, el nuevo reality show de cocina extrema pero ¿es en México?

Y es que la conductora Laura Bozzo de 74 años de edad, será una de las integrantes de este nuevo reality show que combina la cocina con la convivencia 24/7.

El Internado es el nuevo reality show al que se suma Laura Bozzo ¿pero en México?

Tal y como se anunció, Laura Bozzo destapó que será parte de un nuevo reality show de cocina extrema, el cual lleva por nombre El Internado.

Sin embargo, El Internado es un reality show que se transmitirá en Chile por la empresa Mega; es decir que no se emitirá en México.

Este nuevo reality show suma a 18 famosos -entre ellos Laura Bozzo- con nulos conocimientos en gastronomía, quienes competirán en una serie de pruebas físicas y de cocina.

Además el reality show de El Internado al que se ha unido Laura Bozzo, también deberán convivir 24/7 durante tres meses.

Este reality show que promete mucho entretenimiento, si bien será transmitido en Chile, será grabado a las afueras de Lima, Perú y los participantes como Laura Bozzo estarán bajo constante vigilancia.

La competencia de El Internado, nuevo reality show en donde participará Laura Bozzo, estará dirigido por el chef Yann Yvin, quien será el encargado de poner las pruebas a los participantes.

Laura Bozzo tiene experiencias en los realities shows

El Internado es el nuevo reality show al que se sumará Laura Bozzo en Chile, pero que será grabado a las afueras de Lima, Perú.

Este reality show es descrito como uno de cocina extrema pues, además de contar con pruebas culinarias, también habrá competencias físicas y de resistencia.

Cabe recordar que este no es el primer reality de Laura Bozzo, pues la conductora ya ha participado en otros como:

El Gran Hermano VIP

La Casa de los Famosos All Stars

Masterchef Celebrity

Las estrellas bailan en Hoy

La Casa de los Famosos 2