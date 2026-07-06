Las Pioneras del 71 volvieron a acompañar a la Selección Mexicana Femenil durante el partido México vs Inglaterra, en un emotivo reencuentro con la afición en el Mundial 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió fotografías de las exseleccionadas en redes sociales y destacó su presencia como símbolo del desarrollo del futbol femenil.

En su publicación, Brugada escribió que Las Pioneras del 71 apoyaban a la selección nacional y reconoció que ellas abrieron el camino para el futbol femenil mexicano.

Las pioneras del 71, seleccionadas mexicanas en el Mundial de México, apoyan a nuestra Selección en el partido México vs Inglaterra.



¡Las mujeres que abrieron el camino para el futbol femenil en nuestro país hoy están presentes! pic.twitter.com/2y4qfOXhB8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 5, 2026

Las Pioneras del 71 reviven un capítulo histórico del futbol mexicano

Las exjugadoras asistieron al estadio para respaldar al representativo nacional y recordar la histórica victoria conseguida frente a Inglaterra durante el Mundial Femenino de 1971.

Aquel triunfo permitió a México avanzar hasta la final del torneo, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados dentro de la historia del futbol femenil nacional.

Las Pioneras del 71 (Nora Ahiko Félix Amano)

Las antiguas seleccionadas convivieron con aficionados, posaron para fotografías y recibieron muestras de reconocimiento por su contribución al crecimiento del deporte en México.

También evocaron la final disputada en el Estadio Azteca, donde más de 100 mil espectadores presenciaron uno de los encuentros más emblemáticos del futbol femenil.

Ese registro de asistencia permanece entre los más importantes para un partido femenino, consolidando el impacto que tuvo aquella generación dentro y fuera de la cancha.

Durante décadas, la hazaña de aquellas futbolistas permaneció poco difundida, aunque recientemente su legado ha recibido mayor reconocimiento entre nuevas generaciones de aficionados.

Su presencia en el duelo México vs Inglaterra representó un homenaje a quienes impulsaron el desarrollo del futbol femenil mexicano y continúan inspirando a futuras jugadoras.