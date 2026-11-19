Se dio a conocer que Larry Poindexter, actor de Days of Our Lives y S.W.A.T., murió a los 66 años.

La muerte ocurrió el pasado miércoles 18 de noviembre, apenas cuatro días después de que fuera atropellado por un automóvil en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿De qué murió Larry Poindexter? Esto se sabe

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de muerte oficial de Larry Poindexter.

El medio Deadline señala que perdió la vida de forma repentina mientras permanecía en el hospital, donde tenía programada una cirugía por costillas rotas derivado de su atropellamiento.

Larry Poindexter, actor de Days of Our Lives y S.W.A.T., muere a los 66 años (Especial)

Larry Poindexter fue atropellado la noche del viernes 13 de noviembre cuando cruzaba la calle para comprar comida cerca de su vecindario de Studio City, en Los Ángeles.

Tras el incidente, servicios médicos lo trasladaron a una clínica para atenderlo y ahí permaneció hasta que murió antes de ser intervenido quirúrgicamente.

Larry Poindexter era recordado por Days of Our Lives y S.W.A.T.

Larry Poindexter fue un veterano actor de reparto que a lo largo de su carrera apareció en casi 200 películas y series de televisión.

Era conocido por interpretar al capitán Tom Fuller del Departamento de Policía de Los Ángeles en la película S.W.A.T.

Además de que apareció en 30 capítulos de la serie Day Of Our Lives, dando vida a dos personajes: Ben Welch en 1984 y Padre Louis de 2014 a 2018.

Igualmente, apareció en 23 episodios de Santa Barbara y 12 de General Hospital.

También tuvo una faceta como músico en los 90 al ser el vocalista de la banda de country alternativo, The High Lonesome.