El actor estadounidense Richard Riehle murió a los 78 años en Los Ángeles; es conocido por interpretar a Santa Claus y por trabajar en más de 400 películas y programas de televisión.

Amigos de Richard Riehle confirmaron su muerte, la cual ocurrió el jueves 15 de octubre por causas naturales.

Richard Riehle fue Santa Claus en más de 10 películas y es reconocido por su papel de Tom en Office Space.

Richard Riehle habría muerto de causas naturales

TMZ reportó que Richard Riehle murió de causas naturales y seguía vigente en el medio, ya que en 2026 trabajó en la película The Cowboy Killer y Boris is dead.

Allegados a Richard Riehle no dieron más detalles sobre su muerte y causó gran sorpresa en el medio, ya que el actor estaba vigente en el cine y televisión.

Muere Richard Riehle, icónico actor de Hollywood (Especial )

Richard Riehle tenía una larga trayectoria en Hollywood, ya que participó en más de 400 proyectos.

El actor era reconocido por su papel de Tom en la serie Office Space, donde su personaje se ganó el corazón del público.

Su rango actoral lo llevó a ser Santa Claus y trabajó en diversos proyectos como:

Gigoló por accidente

Casino

El hombre en la tierra

Enredos en la oficina

Nos volvemos a encontrar

Experimento 77

Tónico

Touchdown navideño: una historia de amor de los chiefs

Charlas junto a la chimenea con Esther

Richard Riehle es reconocido por su larga trayectoria en Hollywood

La carrera actoral de Richard Riehle inició en el teatro Meadow Brook Theatre en Rochester.

Debutó en el cine con la película Rooster Conburn; su versatilidad actoral lo llevó a trabajar en Broadway en la obra Execution of justice.

Richard Riehle basó su carrera en proyectos de comedia y drama; también formó parte del universo de Stark Trek y apareció en The Next Generation.

El actor incursionó en el doblaje y prestó su voz para la serie animada La leyenda de Korra para el personaje de Bumi.

Uno de los personajes que inmortalizaron a Richard Riehle fue el de Santa Claus, al cual interpretó en más de 10 películas, como Puppy Star Chistmas y Our first Christmas.