Larisa Mendizábal -de 45 años de edad- desmintió que haya emprendido una demanda contra Augusto Bravo por infiel; y asegura que él sigue apoyándola con dinero.

Han pasado cuatro meses desde que se destapó la infidelidad de Augusto Bravo, entonces pareja de la actriz Larisa Mendizábal, con Adianez Hernández, esposa de Rodrigo Cachero.

Sin embargo, el escándalo sigue dando mucho de qué hablar, pues ahora se afirma que en busca de revancha, Larisa Mendizábal habría demandado a Augusto Bravo.

En entrevista para Ventaneando, Larisa Mendizábal desmintió que haya emprendido algún proceso legal contra su expareja.

Pero reveló que, tras su separación, él la apoya económicamente.

“Por supuesto, no es cierto que yo demandé a Augusto Bravo”, señaló categóricamente Larisa Mendizábal ante las cámaras de Ventaneando.

Enseguida, la actriz precisó que sí firmó algunos documentos legales con Augusto Bravo, tras el fin de su relación que duró 11 años.

“Firmamos un convenio de fin de concubinato, como se firma un convenio de divorcio, más o menos igual”.

Así lo declaró Larisa Mendizábal, quien afirmó que los dos estuvieron de acuerdo con la firma del documento y no hubo una demanda de por medio.

El acuerdo económico, indicó Larisa Mendizábal, implica que Augusto Bravo debe apoyarla con dinero durante el mismo tiempo que duró su relación, según lo marca la ley.

No obstante, Larisa Mendizábal subrayó que en ningún momento presionó a Augusto Bravo para que le diera dinero.

Incluso, Larisa Mendizábal aseguró que él fue quien se ofreció a darle este apoyo cuando le confesó su traición con Adianez Hernández y se fue de su casa.

“No es cierto que yo lo estoy presionando para que me de dinero, por supuesto que no es cierto [...]. Efectivamente, me está apoyando económicamente, él, desde que pasó todo este rollo y se fue de mi casa, me dijo,’yo te voy a seguir apoyando en lo que vemos qué onda’”.

Larisa Mendizábal