A días de haber aceptado su romance con el exnovio de Larisa Mendizábal, Adianez Hernández asegura tener buena relación con Rodrigo Cachero pese a infidelidad.

Como te informamos en SDPnoticias, Adianez Hernádez -de 38 años de edad- le fue infiel a Rodrigo Cachero -de 49 años de edad- tras 11 años de matrimonio.

El escándalo fue mayor debido a que el amante es Agustin Bravo -de edad desconocida- el ahora exnovio de la exesposa de Rodrigo Cachero.

Interceptada por la prensa a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Adianez Hernández dijo respetar, pero sobre todo querer muchísimo a Rodrigo Cachero, el padre de sus hijos.

Así como reveló que personas cercanas ha ella la han juzgado y criticado, pero también hay quien la entiende.

“Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar y es muy fácil juzgar cuando, o sea, es que realmente de hecho muchas veces hasta veo a varios de mis compañeros hablando, y muchos sí me han apoyado, otros juzgan y pues sí, a lo mejor porque no he hablado, pero creo que finalmente no se trata ni de estar criticando ni de estar juzgando, se trata de tratar de entender”

Adianez Hernández