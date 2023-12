Adianez Hernández pide un alto a los ataques en su contra, pues asegura que ella no es una mala persona y ahora se centra en ser feliz con su nuevo novio.

En septiembre, Rodrigo Cachero -de 50 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que su matrimonio con Adianez Hernández había llegado a su fin porque ella había sido infiel.

Lo que sorprendió es que Adianez Hernández había iniciado una relación con Augusto Bravo, pareja de Larisa Mendizábal -de 45 años de edad- expareja de Rodrigo Cachero.

A tres meses de la polémica, Adianez Hernández -de 38 años de edad- ya se deja ver junto a Augusto Bravo, mostrando que no le importan las críticas en su contra.

En entrevista para Ventaneando, Adianez Hernández le envió un contundente mensaje a todos sus retractores y aseguró que solo se dedica a ser feliz.

Adianez Hernández se encuentra en medio de la controversia luego de que aceptó que le había sido infiel a su esposo Rodrigo Cachero.

A unos días de finalizar el año, Adianez Hernández pidió un alto a todos los ataques que ha recibido, pues aseguró que como todas las personas, cometió un error.

En entrevista para Ventaneando, Adianez Hernández señaló que ella solo se encuentra dedicada a ser feliz, por lo que le pidió a sus retractores que ya la dejen en paz.

Adianez Hernández señaló que solo hay una vida, por lo que las personas deberían de buscar su felicidad.

En su conversación, Adianez Hernández reconoció que no actúo de la mejor manera, pero destacó que ella tiene todo el derecho de volver a empezar.

Adianez Hernández aprovechó las cámaras de Ventaneando para mandarle un contundente mensaje a sus retractores.

En el video, Adianez Hernández aseguró que ella se encuentra concentrada en ser feliz y no le importa lo que las personas puedan decir de ella.

“Con el perdón de la gente que no tiene vida, y que me ataca, que me crítica y todo, pues yo digo, perdón, pero hoy en día, estoy feliz, estoy viviendo mi vida, la estoy disfrutando muchísimo”

