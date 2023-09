Hace unos días, Larisa Mendizábal publicó en su cuenta de Instagram un video en el que confirma la infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero.

Infidelidad que la involucra ya que Adianez Hernández, exesposa de Rodrigo Cachero, se enamoró de Augusto Bravo, ahora exnovio de Larisa Mendizábal.

Razón por la que se tomó el tiempo para explicar lo ocurrido ya que muchos reporteros y medios de comunicación la han estado buscando.

Inesperadamente, el video de Larisa Mendizábal, de aproximadamente 45 años de edad, desapareció de la red social por lo que algunas personas creen que se arrepintió de sus declaraciones.

Sin embargo, no fue así. Larisa Mendizábal no bajó el video. A través de TikTok, la propia explica que la plataforma simplemente lo eliminó.

“El video que subí hace 2 días en Instagram, me lo bajaron, no entiendo muy bien por qué, me lo bajaron. No lo sé mucho a eso. Solo quiero aclarar que yo no lo quité, me lo bajaron. No entiendo por qué puede pasar eso, según yo no inflingí ninguna regla, no tiene música ni nada. Solo quiero aclarar que yo no lo quité, me lo quitaron”

