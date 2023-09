Luego de que Rodrigo Cachero pidiera frenar el hate contra sus hijos por su separación por infidelidad de Adianez Hernández, ésta reaparece.

Adianez Hernández, de 38 años de edad, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que confirma su infidelidad a Rodrigo Cachero, de 49 años de edad.

Así como revela por qué no terminó su matrimonio con Rodrigo Cachero antes de iniciar un romance con Augusto Bravo, ahora el exnovio de Larisa Mendizábal.

“Todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y errores”, dice Adianez Hernández antes de pedir que a sus hijos no los involucren en el escándalo que desató su infidelidad a Rodrigo Cachero.

“Fue mi decisión”, recuerda y enseguida, Adianez Hernández invita a todos los involucrados a reconocer su responsabilidad en este tema mediático.

Y con la finalidad de aclarar dudas reconoce que su amor por Rodrigo Cachero terminó y explica porque no se separó antes de serle desleal.

“Ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí haber hecho las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer. Solo pensar en hacerle daño a mi familia me lastimaba muchísimo, fue díficil. Sé que no lo hice bien. Lo reconozco”

Adianez Hernández se disculpa con Larisa Mendizábal, de aproximadamente 45 años de edad, y con todas las mujeres que se sintieron agredidas ya que se identifican con esta situación.

Así como pide perdón a sus papás por el dolor causado y especialmente a Rodrigo Cachero y a su hijo, a quienes lastimó profundamente.

“Reconozco parte de los hechos. Reconozco que lo hice mal. Estoy muy apenada y me duele muchísimo. Me duele no haberlo parado antes y no haberlo evitado”

Adianez Hernández