El actor Dean Cain causa polémica tras declarar su apoyo al presidente de Estados Unidos Donald Trump, de 79 años, tras unirse a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Pero ¿quién es Dean Cain? Acá te contamos lo que sabemos del actor que encarnó a Superman en 1993.

¿Quién es Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Dean George Tanaka, mejor conocido como Dean Cain, nació el 31 de julio de 1966 en Mount Clemens, Míchigan, Estados Unidos.

Dean Cain es un actor estadounidense, conocido principalmente por su papel de Superman en la serie de televisión Lois & Clark de 1993 a 1997.

¿Quién es Dean Cain? Encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump (Especial)

¿Qué edad tiene Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Actualmente Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump, tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump nunca ha estado casado , sin embargo tuvo una relación conocida con la española Samantha Torres de 51 años edad.

¿De qué signo zodiacal es Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump, pertenece al signo de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump, tiene un hijo, Christopher Dean Cain de 21 años de edad.

¿Qué estudio Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Se sabe que Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump estudió en el Santa Mónica High School.

Así como Dean Cain se graduó de la Universidad Princeton en 1988 en la licenciatura de Historia.

¿En qué ha trabajado Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump?

Dean Cain, el actor que encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump es conocido principalmente por su trabajo en la televisión.

Pues además de ser Superman en 1993, Dean Cain participó en series como:

Beverly Hills, 90210

Ripley’s Believe It or Not!

The Runaway

Just Shoot Me!

Frasier

Law & Order: Special Victims Unit

Hope & Faith

Las Vegas

Apocalypse

Supergirl

¿Quién es Dean Cain? Encarnó a Superman en 1993 y ahora se unió a ICE declarando su apoyo a Donald Trump (Especial)

Dean Cain declara su apoyo a Donald Trump uniéndose al ICE

El actor Dean Cain conocido por encarnar a Superman en 1993, ha declarado su apoyo a Donald Trump uniéndose al ICE.

Tal y como lo contó, el actor Dean Cain tomó la decisión luego de recordar que “ este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fuera popular o no, e hicieron lo correcto. Creo sinceramente que esto es lo correcto”.

Asimismo, Dean Cain dijo que tras ser ayudante del sheriff y agente de policía de reserva, unirse al ICE es un gran honor.

“Así que ahora he hablado con algunos funcionarios de ICE y voy a tomar posesión como agente de la agencia lo antes posible”. Dean Cain

Asimismo, Dean Cain expresó su preocupación por la situación migratoria en Estados Unidos, así como refrendo su apoyo a Donald Trump.