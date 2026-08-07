Lucero no cantará junto a su hija Lucero Mijares. Está dicho, no existirá un dueto musical entre madre e hija en un futuro cercano.

Fue Lucero quien habló de la importancia de que su hija, Lucero Mijares, construya su identidad en la industria y, sobre todo, plasmé su huella de forma independiente.

Lucero Mijares no hará un dueto con Lucero ni con su papá

Lucero comparte el mismo sentir que su hija, Lucero Mijares, quien desea ser conocida por su talento y no por el apellido de sus padres.

Por ello, y por el momento, no habrá un dueto musical entre ambas. Este tema ya fue conversado y acordado.

“A mí me gustaría mucho que ella, y a ella también le gustaría, no es algo que yo haya ideado sola, pues que siga su camino, que empiece a formar y a andar con su propio proyecto y que, en sentido figurado, como artista, se despegue un poco de sus papás” Lucero

Lucero junto a su hija, Lucero Mijares (@luceromexico / Instagram)

A sus 21 años y con su corta carrera en el medio, Lucero Mijares ya cuenta con herramientas para brillar por sí sola; sin embargo, sus padres le siguen los pasos “por si acaso”.

“Vamos a estar siempre así porque nos amamos,” Lucero

A diferencia de su madre, quien ingresó a la industria desde que era una niña, Lucero Mijares inició su carrera hace 3 años participando en obras musicales.

¿Lucero Mijares se quitará el apellido de sus padres?

Hasta el momento, Lucero Mijares no se ha quitado legalmente y tampoco simbólicamente el apellido Mijares.

Sin embargo, en una entrevista que Lucero concedió el pasado mes de abril, la cantante reveló que su hija estaba considerando quitarse el apellido “Mijares” y buscar un alias para destacar en la industria sin el peso de sus padres.

A esto no se opone Lucero y tampoco Mijares; por el contrario, apoyarán su decisión.

Mientras esto se define, la joven confesó a De Primera Mano su deseo de continuar en la escena musical, por lo que le gustaría lanzar un álbum, además de seguir estudiando.