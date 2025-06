¿Lucero Mijares es nepobaby? Revela si le molesta ser llamada de esta forma y si es que le pesa ser hija de Lucero y Manuel Mijares.

Aunque Lucero Mijares -de 20 años de edad- ha logrado ganarse el cariño del público con su talento, la hija de Lucero y Manuel Mijares reveló si es que le pesa la fama de sus padres.

Y es que Lucero Mijares ha sido objeto de críticas por presuntamente ser una nepobaby, pero ¿le molestan esta clase de comentarios?

Lucero, Lucerito Mijares y Manuel Mijares en Teletón 2024 (Teletón)

¿A Lucero Mijares le molesta ser llamada nepobaby? Está orgullosa de ser la hija de Lucero y Manuel Mijares

Lucero Mijares se encuentra promocionando el tour ‘Entre cómplices’, en el que compartirá escenario con sus compañeros de Juego de voces 2025.

En un encuentro con varios reporteros, Lucero Mijares fue cuestionada sobre los señalamientos por presuntamente ser una nepobaby.

Lejos de molestarse por esta clase de señalamientos, Lucero Mijares reconoció que es padre tener un escalón más, en su caso por ser hija de Lucero y Manuel Mijares.

Sin embargo, dejó en claro que la fama de una persona no solo depende de la popularidad de sus padres, sino de su talento.

“Creo que está padre tener este escalón y creo que también depende mucho, lo diré modestamente, el talento de la persona” Lucero Mijares

En su conversación, Lucero Mijares señaló que tener padres famosos puede ayudar mucho, ya que sus fans pueden apoyarte por ser el hijo de.

Lucero Mijares dejó en claro que no le pesa la fama de sus padres y es que considera que está padre tener ese empujón.

“¡Creó que está padre tener este escaloncito! Que los fans de tus papás digan ‘ay, la niña, qué ternura’. Siento como que ya tienes un fan que dice ‘mira, ya soy su fan porque es hija de Lucero y Mijares’ o ‘porque canta bonito’. Creo que está bien” Lucero Mijares

Lucero Mijares recordó que hay muchos hijos de artistas que han querido seguir los pasos de sus padres, pero el público es el que decide porque muchas veces no los apoyan.

“Siento que hay hijos de artistas que han querido cantar o bailar y no por ser hijos de artistas son famosos, creo que también depende mucho de eso porque la gente, especialmente en México, aporta muchísimo y apoyan demasiado, pero luego sí son mala onda” Lucero Mijares

Aunque dejó en claro que no quería que se malinterpretarán sus palabras, Lucero Mijares puntualizó que el apoyo de las personas puede resultar un impulso o sepultar carreras.

Pero la permanencia siempre dependerá de la persona, más allá de los papás que tengan.

¿Alexander Acha feliz de ser nepobaby? Confiesa que ser hijo de Emmanuel también le ha traído hate

Alexander Acha también fue cuestionado sobre si le molesta ser llamado nepobaby tras seguir los pasos de su papá Emmanuel.

“¡Arriba los ‘nepobabies’!” Alexander Acha

A diferencia de Lucero Mijares, Alexander Acha considera que la fama de su papá no ha sido un escalón que lo ha ayudado sino todo lo contrario.

Y es que Alexander Acha asegura que ser el hijo de Emmanuel le ha provocado más críticas y es que constantemente lo están comparando.

“Pienso al revés, que ser hijo de un artista te la pone más difícil en muchos aspectos. Hay una expectativa, hay una vara alta. Nunca he sentido que alguien, sólo por ser fan de mi papá, sea fan mío, sólo porque soy hijo de. Realmente la gente que dice que le gusta mi música es por algo que hice o canté” Alexander Acha

En ese sentido, Alexander Acha expresó sus respetos para todos los hijos de artistas que han logrado triunfar en este medio.

“Incluso me he encontrado que por ser hijo de... hay mucho hate. Mis respetos para todos los hijos de los artistas que la han roto, porque no está fácil. Da igual si eres hijo de quien sea, si lo que cantas está bonito y a la gente le gusta, cuál es el problema” Alexander Acha

Alexander Acha destacó que aunque tiene muchos defectos, cuando canta lo hace con el corazón y da todo en cada una de sus presentaciones y por eso se encuentra en ese lugar.

“Ningún artista es perfecto. Todo mundo tiene sus defectos, sus fallas, sus debilidades. A veces dices cosas que no tienes que decir en las entrevistas. Lo único que sí sé es que tengo un millón de defectos y de cosas que pudieran ser negativas, pero una cosa sí es verdad: Cuando me pongo a cantar y me pongo a tocar, yo sí dejo el corazón ahí. Por eso estoy aquí: la música me llena, me hace feliz, y cuando canto me olvido de todo” Alexander Acha

En su conversación, Alexander Acha señaló que si él esta en la música es porque le gusta, aunque reconoció que si ha recibido hate por ser el hijo de Emmanuel.

“La música me llena, me hace feliz, cuando canto me olvido de todo. Habrá gente a la que le toque el corazón cuando canto y habrá a quienes no. Se vale que a mucha gente no le caigas bien o no le guste lo que haces, es natural… pero por ser hijo de alguien hay mucho hate” Alexander Acha

Cabe recordar que Lucero Mijares y Alexander Acha han sido tachados de nepobabys por presuntamente aprovecharse de la fama de sus padres y usar sus contactos para sobresalir en la industria sin tener que esforzarse.