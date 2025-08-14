Susana Zabaleta -de 60 años de edad- habla de Lucero Mijares y aclara si la llamó “neto baby” pese a tener hijos artistas.

Hace unos meses se rumoró que Susana Zabaleta había asegurado que Lucero Mijares había recibido ayuda de sus famosos padres para ser cantante.

Susana Zabaleta aclara si llamó Nepo baby a Lucero Mijares

Supuestamente, Susana Zabaleta había presumido que su hijo Matías Gruener -de 19 años de edad- estaba forjando su carrera artística solo y no como otros.

Ante este rumor, Susana Zabaleta hizo un video para aclarar que ella nunca ha hablado mal de Lucero Mijares, de 20 años de edad y tampoco la llamó nepo baby.

“Decían que yo había dicho que Lucero Mijares era una nepo baby. No, yo dije que mis hijos no eran nepo babies. Jamás diría yo algo de Lucero Mijares” Susana Zabaleta

Susana Zabaleta expresó que admira a Lucero Mijares y ella sobresaldría en cualquier lugar por su talento.

“Tiene una voz espectacular jamás hablaría mal de esa niña maravillosa”, expresó Susana Zabaleta.

La cantante expresó su admiración por Lucero Mijares y dejó claro que nunca ha hablado mal de ella, como se aseguró en redes sociales.

Susana Zabaleta explicó que si Lucero Mijares cantara en el metro, todos se detendrían a escucharla por su increíble voz.

Lucero Mijares (programa Hoy)

¿El hijo de Susana Zabaleta es nepo baby? Ella asegura que no

Susana Zabaleta tiene dos hijos que se dedican al medio, pero Matías Gruener es quien sigue sus pasos en la música.

Mientras que Elizabetha Gruener -de 24 años de edad- es actriz y directora.

La cantante asegura que su hijo ha creado su carrera solo, por lo que se ha presentado en escenarios y hasta en el Metro.

Incluso, Matías Gruener participó en Survivor México 2024.

Cuando Matías Gruener tuvo una presentación musical, Susana Zabaleta se negó a hablar con los medios, pues no quería opacar la presentación de su hijo.

Susana Zabaleta apoya las carreras de sus hijos, pero sin intervenir, por lo que considera que sus hijos han forjado su camino solos.