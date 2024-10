Lorena Herrera -de 57 años de edad- rompió el silencio sobre el nuevo rostro de Ninel Conde, su conocida “archienemiga”.

Ninel Conde -de 48 años de edad- ha desatado polémica en redes sociales luego del radical cambio en su rostro.

La cantante, quien hace unos días celebró por todo lo alto su cumpleaños, presumió los nuevos arreglitos estéticos a los que se sometió.

Este cambio físico no solo llamó la atención de sus seguidores, sino también de diferentes colegas como Lorena Herrera.

Quien ya habló de su apariencia y del mensaje que quiere transmitir a sus seguidores.

Lorena Herrera habló de las notorias modificaciones estéticas de Ninel Conde, evidenciadas en sus redes sociales.

Ninel Conde ha dado mucho de qué hablar debido a los cambios que ha presentado en su apariencia física, especialmente en el rostro.

Ninel Conde sorprendió luciendo un rostro diferente, más afilado, y unos labios más gruesos que la hacen ver irreconocible.

“Quedó muy bonita, a mí se me hizo muy guapa, otra, otra persona, pero muy guapa, tiene que cambiarse, ¿cómo se llama?, hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad, debería de cambiar de nombre, quizás, ¿por qué no?”.

Lorena Herrera expuso ante la prensa su opinión al respecto, y aunque alabó su belleza, considera que Ninel Conde ya es “otra persona”.

La actriz, con su característico humor, puntualizó que debería de cambiar hasta sus identificaciones y el nombre.

En este sentido, Lorena Herrera manifestó que no es partidaria de hablar públicamente sobre los procedimientos estéticos entre celebridades.

Por lo mismo, sabe que si se somete a un “arreglito” no lo compartiría con sus seguidores, ya que es algo personal.

“Yo no estoy muy de acuerdo en que nos la pasemos compartiendo que si nos hacemos, que si nos metemos, que si nos quitamos, porque no creo que sea al final de cuentas no es buen mensaje”

Lorena Herrea