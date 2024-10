¿Burlas al cambio en el rostro de Ninel Conde fue humor negro? Así se justifica Lorena Herrera luego de las críticas que ha recibido en redes sociales.

Desde hace varios años se ha hablado sobre una presunta revalidad entre Lorena Herrera -de 57 años de edad- y Ninel Conde.

La cual se intensificó hace un par de semanas cuando Lorena Herrara se burló de las cirugías estéticas que se ha realizado Ninel Conde -de 48 años de edad- en los últimos años.

Y es que Lorena Herrera señaló que Ninel Conde se ha realizado tantos arreglitos que incluso ya se parece a otra persona.

Los comentarios le generaron varias críticas a Lorena Herrera, es por ello por lo que la famosa se justificó asegurando que en realidad lo que dijo es humor negro.

Lorena Herrera asegura que sus comentarios sobre el rostro de Ninel Conde fue con su humor negro

Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al presumir que tenía una imagen renovada, por lo que muchos no dudaron en hablar sobre su nueva apariencia.

Tal es el caso de Lorena Herrera, quien hizo declaraciones polémicas luego de que fue cuestionada sobre la apariencia del rostro de Ninel Conde.

Ninel Conde (Instagram ninelconde / Instagram ninelconde)

Y es que Lorena Herrera habría señalado que Ninel Conde había cambiado tanto que ya ni el reconocimiento facial de su teléfono sabía que era ella.

Luego de todas las críticas que recibió por sus comentarios sobre Ninel Conde, Lorena Herrera se justificó señalando que sus comentarios eran humor negro.

En entrevista presentada por el programa Todo para la mujer, Lorena Herrera señaló que tiene un humor que pocos entienden y se lo quiso demostrar a los reporteros.

“No me vas a hacer caer, vengo muy cansada, y luego me hacen quedar mal allá con mi hermana, con Ninel, porque ustedes me hacen decir cosas que no, que nada mas no” Lorena Herrera

Lorena Herrera se burló de los reporteros al señalar que se sentía muy mal por sus comentarios, pero después mostró que eso no era cierto.

“Muy arrepentida, atravesé por una depresión muy fuerte por lo que dije, por la ofensa tan grande que le hice, y estoy en tratamiento psicológico, estoy en terapia (...) ¡Ay!, no, es que me acuerdo y tengo ganas de llorar, perdón” Lorena Herrera

Ya en un tono más serio, Lorena Herrera puntualizó que nunca pensó que sus declaraciones iban a incomodar a Ninel Conde.

Lorena Herrera señaló que Ninel Conde no es su amiga, pero ella la respeta.

Sin embargo, señaló que ella suele usar humor negro en sus declaraciones, pero se dio cuenta que no puede usar ese tipo de bromas con todas las personas.

“No, mira, yo respeto a ella como a todas, no es mi amiga, ni nada y tampoco está padre, yo tengo un humor negro, un humor ácido, y muchos de ustedes lo saben, y mientras lo aplique en mí no pasa nada, y está bien, me gusta reírme y divertirme conmigo misma, o que gente que sabe” Lorena Herrera

Lorena Herrera destacó que ya entendió que no debe usar ese humor con personas que no son sus amigas.

“Pero creo que a veces yo debo de entender que no debo de aplicar ese sentido del humor con otras personas, que ni siquiera, además, son mis amigas” Lorena Herrera

“Atravesé una depresión muy fuerte por lo que dije”: Lorena Herrera bromea luego de que Ninel Conde le respondió en redes tras hablar de sus operaciones. "No tengo que aplicar este sentido del humor con todas”, acepta.#TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/vEYRkDjZ46 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 17, 2024

Lorena Herrera cree que Ninel Conde si quedó guapísimo con el cambio en su rostro

Luego de que Ninel Conde expresó que “se opera a la que le alcanza”, Lorena Herrera no dudo en refutar esta teoría.

Y es que Lorena Herrera aseguró que ella en realidad no necesita hacerse ninguna cirugía.

Sobre el tema, Lorena Herrera puntualizó que en lo que ya no está de acuerdo es en transformarse por completo.

“¡Ay!, ino!, pero es que yo no necesito operarme bebe, yo estoy bien así, yo no necesito esas cosas. Pero yo digo, ya cambiarte toda, yo, yo, no estoy de acuerdo” Lorena Herrera

Al ser cuestionada sobre si le mandaba un mensaje a Ninel Conde, Lorena Herrera destacó que había quedado muy guapa.

Lorena Herrera aseguró que en está ocasión no estaba siendo sarcástica y que lo decía muy enserio.

“La verdad, Ninel, quedaste divina, quedaste guapísima, no sí, es en serio, porque luego me van a poner que me estaba burlando” Lorena Herrera