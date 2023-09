El pasado 3 de septiembre, Yolanda Ciani murió a los 85 años de edad, pero días después surgió que su muerte pudo ser por violencia; ahora se investiga bajo tentativa de feminicidio.

A dos días de la muerte de la actriz Yolanda Ciani, se dio a conocer que pudo haber vivido violencia intrafamiliar, lo que provocó su muerte.

Sin embargo, a este 7 de septiembre, se sabe que la muerte de Yolanda Ciani se está investigando como tentativa de feminicidio por la Fiscalía de la CDMX.

La muerte de Yolanda Ciani sucedió el 3 de septiembre, pero tras varios días, se dio a conocer que esta pudo haber sido provocada por feminicidio.

Las versiones se dieron a conocer por el reportero Antonio Nieto, pero estas ya fueron confirmadas por el sobrino de Yolanda Ciani.

A través de una entrevista con Sale el Sol, el periodista Odín Ciani -de quien se desconoce la edad-, apuntó que la investigación por feminicidio “es seria”, pues la Fiscalía de la CDMX sí la investiga así.

Aunque dijo desconocer si su tía vivía este tipo de violencia, apuntó que no ha querido buscar al hijo de Yolanda Ciani, para conocer su versión.

Explicó que él estuvo presente en el funeral de Yolanda Ciani desde temprano hasta la 1:00 am del siguiente día, por lo que no le tocó ver que la Fiscalía de la CDMX, fuera por el cuerpo.

La información señala que la Fiscalía de la CDMX acudió al final del funeral a retirar el cuerpo e informar que era una tentativa de feminicidio, por lo que debían llevárselo.

Asimismo, se señala que fue una persona junto con un representante legal, los que se presentaron en la Fiscalía de la CDMX, para denunciar las agresiones físicas.

La Fiscalía de la CDMX investiga tentativa de feminicidio a la actriz Yolanda Ciani y es su hijo Luis Alberto Romero Ciani -de quien se desconoce la edad- el que es el presunto culpable.

Según las investigaciones, la denuncia fue hacia el hijo de Yolanda Ciani, quien habría propinado golpes a la actriz y el deterioro llevó a su muerte.

En Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- apuntó que este 7 de septiembre, Luis Alberto Romero Ciani asistirá a la Fiscalía de la CDMX a declarar.

Por su parte, Odín Ciani, el sobrino de Yolanda Ciani, explicó que no sabe si directamente el hijo de la actriz era su cuidador, lo que sí es que quiénes estaban al pendiente de ella desde la ANDA, la negaban a las llamadas telefónicas y por eso él se alejó de ella.

“No necesariamente fue Luis -hijo de Yolanda Ciani- quien limitó la comunicación, era una persona cuidadora la que estaba cercaba a mi tía, a partir del 2018 yo hablaba y me decían -está comiendo, está en la alberca, está cenando, no puede, está dormida (...)”.

Finalmente, dijo que la relación con el hijo de Yolanda Ciani era nula y aunque no lo creería capaz de haber hecho el feminicidio, o eso espera.

“No sé si haya sido capaz, no lo sé, no creo, espero que no sea así. De la puerta hacia fuera puedes ver muchas cosas y de la puerta hacia dentro no lo sabes, y no te lo permiten ver, yo espero que no”.

Odín Ciani, sobrino de Yolanda Ciani.