Un sobrino de Yolanda Ciani tiene su propia versión de la muerte de la actriz; acusa que no lo dejaban hablar con la famosa.

El 3 de septiembre murió la actriz Yolanda Ciani a los 85 años de edad, quien fue una reconocida figura de la época de oro del cine mexicano.

Lamentablemente, su muerte se vio envuelta en una triste acusación contra su hijo, a quien señalan de presuntamente haber agredido físicamente a Yolanda Ciani.

Ha trascendido que la muerte de Yolanda Ciani se investiga como tentativa de feminicidio, pues acusan a Luis Alberto Romero Ciani de golpearla.

Presuntamente los golpes habrían provocado un deterioro en la salud de Yolanda Ciani y finalmente su muerte.

Odín Ciani dio una entrevista al programa De Primera Mano para revelar detalles de la vida y muerte de Yolanda Ciani, su tía.

El sobrino de Yolanda Ciani narra que durante cinco años trató de tener contacto con la actriz, pero se la negaban.

Cuenta que el día del funeral de Yolanda Ciani, vio muy afectado a Luis Alberto Romero Ciani, hijo de la actriz: “Lo vi muy triste, lo vi muy acongojado, lo vi muy fregado”.

Odín Ciani dice que Yolanda Ciani tenía una “hija adoptiva” llamada Alejandra , quien estuvo con ella hasta sus últimos días.

Explica que desde 2018 no volvió a tener contacto con Yolanda Ciani y cinco años después, Alejandra se comunicó con él para decirle que la actriz había muerto.

“Recibo la llamada de ella (Alejandra) para decirme se murió tu tía y me lo dice llorando. En ese momento ella empieza a decirme: ‘es que te tengo que decir’ y le dije, a ver Alejandra porque me avisas hoy, por qué no me avisaste antes”

Odín Ciani