A pocas horas de darse a conocer que la madrugada de este jueves murió de un infarto La primera actriz de cine, teatro y televisión María Magdalena Guzmán Garza, mejor conocida como Magda Guzmán, personalidades y famosos no tardaron en lamentar la muerte y expresar sus condolencias a la familia.
{username} (@LuciaMendezP) March 12, 2015
{username} (@NataliaSosaDiva) March 12, 2015
{username} (@lopezdoriga) March 12, 2015
Dios redentor guarda en paz en tus cielos! A una gran luminaria Magda Guzman! QEPD! Mi mas sentida condolencias a sus familiares y amigos!{username} (@gabyspanic) March 12, 2015
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{username} (@qtf) March 12, 2015
Descanse en paz la gran Magda Guzmán. Todo mi amor para su familia, amigos y admiradores.{username} (@AlvaroCueva) March 12, 2015
QEPD mi querida Magda Guzman! Infinita tristeza! 🙏🙏🙏{username} (@victoriaruffo31) March 12, 2015
En paz descanse la actriz Magda Guzmán. Mis condolencias para Karina Duprez, Magda Karina y toda su familia. Abrazos.{username} (@laloespana) March 12, 2015
Enviamos nuestro pésame a familiares y amigos de la actriz Magda Guzmán, quien participó en películas como la vida no vale nada (1955).{username} (@cultura_mx) March 12, 2015
{username} (@reyesspindola) March 12, 2015
{username} (@CANACINE) March 12, 2015