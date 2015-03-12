A pocas horas de darse a conocer que la madrugada de este jueves murió de un infarto La primera actriz de cine, teatro y televisión María Magdalena Guzmán Garza, mejor conocida como Magda Guzmán, personalidades y famosos no tardaron en lamentar la muerte y expresar sus condolencias a la familia.

Dios redentor guarda en paz en tus cielos! A una gran luminaria Magda Guzman! QEPD! Mi mas sentida condolencias a sus familiares y amigos! {username} (@gabyspanic) March 12, 2015

Descanse en paz la gran Magda Guzmán. Todo mi amor para su familia, amigos y admiradores. {username} (@AlvaroCueva) March 12, 2015

QEPD mi querida Magda Guzman! Infinita tristeza! 🙏🙏🙏 {username} (@victoriaruffo31) March 12, 2015

En paz descanse la actriz Magda Guzmán. Mis condolencias para Karina Duprez, Magda Karina y toda su familia. Abrazos. {username} (@laloespana) March 12, 2015