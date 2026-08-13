Travis Kelce reveló de manea exclusiva detalles de su boda con Taylor Swift a poco más de un mes de que ambos se dijeron el “sí” en el altar.

“Fue una pretemporada divertida, hombre. La boda fue la mejor noche de mi vida, y aprecio a todos los que vinieron y celebraron y se divirtieron con nosotros. Eso es todo lo que realmente saqué de esa noche. Fue una noche loca. Estuvo llena de mucha celebración” Travis Kelce

Las declaraciones del ala cerrada tuvieron lugar durante una conferencia de prensa en el campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs.

Siendo esta la primera vez que habló de manera pública de su boda con Taylor Swift y refiriéndose a la cantante como “su esposa”, detalle que ya derritió el corazón de las swifties en todo el mundo.

Travis Kelce y Taylor Swift priorizan la privacidad de su boda

Para Travis Kelce y Taylor Swift, el Madison Square Garden no fue simplemente el escenario de su boda.

El recinto tenía un significado personal para el jugador de la NFL, quien explicó que casarse allí le permitió cumplir un sueño de infancia.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Aunque la celebración reunió a alrededor de mil invitados y contó con numerosas figuras del entretenimiento y el deporte, Kelce destacó que uno de los objetivos de la pareja era mantener el acontecimiento lo más privado posible.

El recinto también representa un punto de encuentro entre sus dos mundos: el deporte y el entretenimiento.

Para Travis Kelce, casarse en el Madison Square Garden convirtió un lugar que admiraba desde niño en parte de un momento personal.

Sin embargo, esa misma búsqueda de privacidad implica que los seguidores de Taylor Swift probablemente tendrán pocas posibilidades de conocer detalles adicionales de la ceremonia.

Kelce dejó claro que no pretende revelar lo ocurrido durante la celebración.

La decisión resulta especialmente significativa porque, pese a la enorme atención mediática alrededor de la pareja, ambos consiguieron mantener buena parte de la boda fuera del escrutinio público.

Hasta ahora, tampoco se han difundido fotografías oficiales del enlace.