¿Daniel Bisogno necesita una limpia? El conductor sufrió una fuerte caída antes de empezar Ventaneando, pero su mala apariencia opacó su anécdota.

Luego de que se reveló que Daniel Bisogno seguirá faltando a Ventaneando porque esperan que se pueda recuperar al cien por ciento, siguen surgiendo rumores en torno a su salud.

Se pensó que el viernes 10 de noviembre, Daniel Bisogno no se presentaría en Ventaneando y es que no apareció al principio de la emisión.

Pero poco después, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- llegó corriendo a Ventaneando señalando que estuvo a punto de no llegar al programa de TV Azteca.

De acuerdo con Daniel Bisogno, una fuerte caída casi provoca que no se presente en Ventaneando, pero al final lo pudo conseguir.

Mientras que Daniel Bisogno mostraba sus heridas, hubo algo que llamó fuertemente la atención de los televidentes.

Y es que el conductor sigue sin mostrar un buen aspecto en Ventaneando.

El pasado 1 de noviembre Daniel Bisogno regresó a Ventaneando en medio de rumores que aseguraban se encontraba grave.

Pese a que Daniel Bisogno señaló que se encontraba bien luego de que le habían retirado la vesícula, usuarios se sorprendieron al ver su apariencia.

Y es que, a través de las redes sociales, usuarios señalaron que Daniel Bisogno tenía una apariencia bastante desmejorada.

E incluso cuestionaban al programa Ventaneando por dejarlo trabajar de esa manera.

A una semana de su regreso a Ventaneando, usuarios siguen señalando que Daniel Bisogno tiene un aspecto demacrado.

Y así se había notado durante la emisión del 10 de noviembre.

Daniel Bisogno apareció en el foro de Ventaneando y relató cómo es que se había caído en las instalaciones de TV Azteca.

“Pati, por poco no llegó, bueno ya desde hace tiempo”

En su intervención Daniel Bisogno reveló: “Dios me castigo por querer trabajar”.

Mientras mostraba sus heridas, los televidentes se sorprendieron al ver el mal aspecto de Daniel Bisogno y no tenía nada que ver con sus lesiones.

Y es que usuarios de inmediato destacaron que se veía demacrado y seguía viéndose muy delgado.

En medio de rumores que señalaban que Pati Chapoy obligaba a Daniel Bisogno a aparecer en Ventaneando, la titular dejó en claro que:

“Yo le he dicho que se quede a descansar”

Daniel Bisogno puntualizó que prefiere ir a Ventaneando que quedarse en su casa, mostrando que es su decisión acudir al programa de TV Azteca y no por qué lo están obligando.

Luego de que Pedro Sola hizo evidente que ya no carga con su mochila, Daniel Bisogno respondió: “Ya nada más traigo el testamento y un rosario”.

Pati Chapoy le pidió ver su testamento, pero Daniel Bisogno le dijo que no pues capaz que le hacía algo con tal de quedarse con sus pertenencias.

“No Pati no, porque te emocionas y capaz que me echas algo en la bebida (...) le vas a echar algo a mi café cuando veas que la del Pedregal”

. @DaniBisogno por poco y no llega al programa. ¿Qué le pasó? #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/hZh1XXxJZp

Daniel Bisogno relató que cuando llegó a TV Azteca se encontró con Alejandro Villalvazo, por lo que no dudó en saludarlo.

Sin embargo, llevaba un poco de prisa y sus piernas todavía se encuentran un poco débiles, por lo que pisó mal y terminó en el suelo.

“A paso veloz, aunque las rodillas se me doblen y hay un detector de metales por el cual nunca paso, porque tengo tres amalgamas de metal (...) piso mal y ruedo, vuela mi mochila nueva, caí muy bien, de lado como portero, corre todo el equipo de seguridad de distintos países que tiene el patrón”

Con su sentido del humor, Daniel Bisogno destacó que todo el mundo se dio cuenta de su caída.

Entre las risas de los conductores de Ventaneando, Daniel Bisogno puntualizó que toda la gente lo volteó a ver.

“Voy llegando, de por sí me ven como aparición”

Durante el programa Ventaneando, Daniel Bisogno mostró todas las heridas que se había hecho en manos, rodillas y brazo.

Pati Chapoy reveló que Daniel Bisogno acababa de ir al hospital, pues sigue con sus chequeos.

Daniel Bisogno se burló de la situación y se mostró harto de todas las pruebas que le están haciendo.

“Ya no quiero que me revisen nada, revisen a otras personas, ¿que no hay más humanos para revisar?”

Daniel Bisogno