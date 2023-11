A Jessica Esotérica le preguntaron la verdad sobre la salud de Daniel Bisogno y ella no ve más que poco tiempo de vida para el conductor.

A través de una participación que Jessica Esotérica tuvo en Chisme No Like, señaló lo que ve -al ser clarividente- en Daniel Bisogno para el futuro, situación que cree terminará pronto.

Pero sumado a ello, dejó claro que si a Daniel Bisogno -de 50 años de edad- “le queda poco de vida”, es por una situación que él mismo se creó a lo largo de su carrera en Ventaneando.

¿Daniel Bisogno morirá pronto? Jessica Esotérica ve que “le queda poco de vida”

En los últimos meses, la salud de Daniel Bisogno se ha visto perjudicada y de estar internado de emergencia, hasta cirugías médicas no sale, ¿qué es lo que le está pasando?

Entre rumores de que Daniel Bisogno necesitaría un trasplante de hígado, Jessica Esotérica aclaró qué ve para el futuro del conductor y la realidad es que le ve una futura vida corta.

Jessica Esotérica (Francisco Gastelum 69.9FM Radio Esoterica Musical La diva de la radio / Facebook )

A través de la plática que Jessica Esotérica tuvo en Chisme No Like, dejó claro que a Daniel Bisogno “le queda poco de vida”.

“A Bisogno le queda muy poquito de vida, está muy mal”. Daniel Bisogno, conductor.

Explicó que tan solo ver cómo luce físicamente en la actualidad, te da un vistazo de lo que le depara para un futuro que podría ser muy corto.

Por otra parte, explicó que como Daniel Bisogno “se dedica a lastimar” ni siquiera se siente en paz con él mismo y esto lo estaría pagando con su salud y su vida.

Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando. (Agencia México)

Jessica Esotérica ve que a Daniel Bisogno “le da poco de vida” por algo llamado karma

Jessica Esotérica fue clara al decir que la vida de Daniel Bisogno terminará muy pronto, explicando que esto se debe al karma que ahora se la está cobrando y duras.

La vidente señaló que los más de veinte años de carrera que Daniel Bisogno tiene juzgando gente en Ventaneando, ya se le están regresando por medio del karma.

Explicó que no es que los conductores de Chisme No Like fueran a tener una corta vida como la que le depara a Daniel Bisogno, sino que él tiene el alma oscura y nada de empatía.

“Cuando te dedicas a destrozar a alguien sin tener tantita empatía por los demás, la vida un día te va a cobrar algo (...) el karma siempre nos cobra”. Jessica Esotérica, vidente.

Apuntó a que Daniel Bisogno con tanta enfermedad y padecimiento ya está pagando “la factura” del karma.

Finalmente, Jessica Esotérica subrayó que el alma de Daniel Bisogno “está perdida” y basta con solo verlo en la actualidad para darse cuenta de su realidad.