La incómoda pregunta a Kate del Castillo que le hicieron sobre la delicada salud de Yolanda Andrade; video de YouTube

A su paso por la Ciudad de México, Kate del Castillo fue cuestionada sobre la delicada salud de Yolanda Andrade, muestra un video de YouTube.

Kate del Castillo no pudo ocultar su nerviosismo y su incomodidad al hablar de Yolanda Andrade, de quien se distanció en 2018.

Año en que Kate del Castillo trabajaba en una película sobre ‘El Chapo’ Guzmán -de 68 años-, proyecto que afectó la imagen de Yolanda Andrade.

Aunque Yolanda Andrade -de 53 años- y Kate del Castillo -de 52 años- no se han vuelto a reunir, ‘La reina del Sur’ le desea lo mejor a su amiga.

Mediante el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes, Kate del Castillo dijo adorar a Yolanda Andrade, quien necesita el apoyo de sus seguidores, de sus amigos y la prensa.

Por lo que la hija de Eric del Castillo -de 91 años- pidió oraciones para la conductora, quien enfrenta dos terribles diagnósticos:

"La adoro y necesitamos todo el apoyo, me refiero de ustedes, de la prensa y de todos los que estamos en esta industria que la queremos y que la adoramos, es amiga mía de toda la vida y hay que rezar y darle toda la buena onda como ella siempre fue con todo mundo" Kate del Castillo

Sin embargo, se incomodó cuando un reportero le preguntó si le duele el corazón ahora que se sabe que en cualquier momento, Yolanda Andrade, puede partir de este mundo.

Al respecto, la actriz aseguró que sí, pero de inmediato dijo que eso no pasará ya que su amiga es muy fuerte, y sin mássalió huyendo.

"No lo va hacer, es muy fuerte ella" Kate del Castillo

Kate del Castillo en México para promocionar “Instintos”, su nueva película

Kate del Castillo se encuentra en Ciudad de México para promocionar su nueva película “Instintos”, producción de Eugenio Derbez -de 63 años-.

“Instintos” está protagonizada por Kate del Castillo y Bruno Bichir -de 57 años-. Se estrenará en VIX el próximo 29 de agosto.

La trama se centra en Maggie, una mujer embarazada que planea pasar un fin de semana de ensueño al lado de su esposo.

No obstante, sus planes se estropeando cuando dos delincuentes irrumpen su hogar y el matrimonio es secuestrado.

La intención de los malhechores es privarlos de su libertad todo el fin de semana ya que durante esos días les vaciarán sus cuentas bancarias.